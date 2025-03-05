МИД вручил ноту послу Молдавии
МИД вручил ноту послу Молдавии из-за непринятия верительных грамот
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МИД вызвал к себе посла Молдавии Лилиана Дария и вручил ему ноту с требованием объяснить, почему у главы российской дипмисии в Кишиневе Олега Озерова не приняли верительные грамоты, сообщается на сайте ведомства.
"Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств и очередности вручения ими верительных грамот", — говорится в релизе.
В сентябре президент Владимир Путин освободил от обязанностей посла в Молдавии Олега Васнецова и назначил на этот пост Олега Озерова. В начале октября новый посол прибыл в Кишинев, но президент Майя Санду до сих пор не приняла его верительные грамоты.
В конце февраля Озеров рассказал, что все еще ждет, когда эта церемония состоится. При этом он пояснил, что Молдавия выдала ему агреман, а он вручил копии верительных грамот и получил аккредитацию, поэтому обладает всеми полномочиями посла.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в конце 2020 года Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия стремится стать недружественной страной для России. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, подчеркивая, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
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