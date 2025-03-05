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МИД вручил ноту послу Молдавии - РИА Новости, 05.03.2025
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17:01 05.03.2025 (обновлено: 18:07 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/moldaviya-2003247668.html
МИД вручил ноту послу Молдавии
МИД вручил ноту послу Молдавии - РИА Новости, 05.03.2025
МИД вручил ноту послу Молдавии
МИД вызвал к себе посла Молдавии Лилиана Дария и вручил ему ноту с требованием объяснить, почему у главы российской дипмисии в Кишиневе Олега Озерова не приняли РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:01:00+03:00
2025-03-05T18:07:00+03:00
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МИД вызвал к себе посла Молдавии Лилиана Дария и вручил ему ноту с требованием объяснить, почему у главы российской дипмисии в Кишиневе Олега Озерова не приняли верительные грамоты, сообщается на сайте ведомства."Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств и очередности вручения ими верительных грамот", — говорится в релизе.В сентябре президент Владимир Путин освободил от обязанностей посла в Молдавии Олега Васнецова и назначил на этот пост Олега Озерова. В начале октября новый посол прибыл в Кишинев, но президент Майя Санду до сих пор не приняла его верительные грамоты.В конце февраля Озеров рассказал, что все еще ждет, когда эта церемония состоится. При этом он пояснил, что Молдавия выдала ему агреман, а он вручил копии верительных грамот и получил аккредитацию, поэтому обладает всеми полномочиями посла.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в конце 2020 года Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия стремится стать недружественной страной для России. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, подчеркивая, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250210/moldaviya-1998391506.html
https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999135947.html
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россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Молдавия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД вручил ноту послу Молдавии

МИД вручил ноту послу Молдавии из-за непринятия верительных грамот

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МИД вызвал к себе посла Молдавии Лилиана Дария и вручил ему ноту с требованием объяснить, почему у главы российской дипмисии в Кишиневе Олега Озерова не приняли верительные грамоты, сообщается на сайте ведомства.
"Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств и очередности вручения ими верительных грамот", — говорится в релизе.
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Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров
10 февраля, 13:21
В сентябре президент Владимир Путин освободил от обязанностей посла в Молдавии Олега Васнецова и назначил на этот пост Олега Озерова. В начале октября новый посол прибыл в Кишинев, но президент Майя Санду до сих пор не приняла его верительные грамоты.
В конце февраля Озеров рассказал, что все еще ждет, когда эта церемония состоится. При этом он пояснил, что Молдавия выдала ему агреман, а он вручил копии верительных грамот и получил аккредитацию, поэтому обладает всеми полномочиями посла.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в конце 2020 года Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Молдавия стремится стать недружественной страной для России. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, подчеркивая, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол
13 февраля, 15:29
 
РоссияМолдавияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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