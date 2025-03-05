В Подмосковье подростка обвинили в покушении на убийство младенца
В Подмосковье 15-летнего подростка обвинили в покушении на убийство младенца
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обвинение в покушении на убийство младенца, найденного в мусорном контейнере в Подмосковье, предъявлено его 15-летнему отцу, подросток арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее ведомство сообщало, что мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в подмосковном Орехово-Зуево, крики младенца услышали прохожие, которые помогли его спасти. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка), шли поиски девушки.
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"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 15-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство своего ребенка (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 26 февраля несовершеннолетняя, находясь в квартире в Орехово-Зуево, родила мальчика, затем они поместили младенца в пакет, который юноша отнес в мусорный контейнер.
"Поскольку роженица не достигала возраста наступления уголовной ответственности по ст.106 УК РФ (16 лет – ред.), она будет поставлена на профилактический учет", - добавляется в сообщении.