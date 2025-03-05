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В Подмосковье подростка обвинили в покушении на убийство младенца - РИА Новости, 05.03.2025
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11:13 05.03.2025 (обновлено: 11:31 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/mladenets-2003153519.html
В Подмосковье подростка обвинили в покушении на убийство младенца
В Подмосковье подростка обвинили в покушении на убийство младенца - РИА Новости, 05.03.2025
В Подмосковье подростка обвинили в покушении на убийство младенца
Обвинение в покушении на убийство младенца, найденного в мусорном контейнере в Подмосковье, предъявлено его 15-летнему отцу, подросток арестован, сообщили РИА... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:13:00+03:00
2025-03-05T11:31:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обвинение в покушении на убийство младенца, найденного в мусорном контейнере в Подмосковье, предъявлено его 15-летнему отцу, подросток арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.Ранее ведомство сообщало, что мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в подмосковном Орехово-Зуево, крики младенца услышали прохожие, которые помогли его спасти. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка), шли поиски девушки."Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 15-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство своего ребенка (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 26 февраля несовершеннолетняя, находясь в квартире в Орехово-Зуево, родила мальчика, затем они поместили младенца в пакет, который юноша отнес в мусорный контейнер."Поскольку роженица не достигала возраста наступления уголовной ответственности по ст.106 УК РФ (16 лет – ред.), она будет поставлена на профилактический учет", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002427239.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье подростка обвинили в покушении на убийство младенца

В Подмосковье 15-летнего подростка обвинили в покушении на убийство младенца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обвинение в покушении на убийство младенца, найденного в мусорном контейнере в Подмосковье, предъявлено его 15-летнему отцу, подросток арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее ведомство сообщало, что мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в подмосковном Орехово-Зуево, крики младенца услышали прохожие, которые помогли его спасти. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка), шли поиски девушки.
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"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 15-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство своего ребенка (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 26 февраля несовершеннолетняя, находясь в квартире в Орехово-Зуево, родила мальчика, затем они поместили младенца в пакет, который юноша отнес в мусорный контейнер.
"Поскольку роженица не достигала возраста наступления уголовной ответственности по ст.106 УК РФ (16 лет – ред.), она будет поставлена на профилактический учет", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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