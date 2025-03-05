Мизулина высказалась о продаже ответов на олимпиады школьников
Мизулина: в продаже ответов на олимпиады школьников могут участвовать педагоги
© РИА НовостиГлава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что в продаже ответов на олимпиады школьников, а также на ОГЭ и ЕГЭ может быть задействован "педагогический состав".
Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщали РИА Новости, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий по географии во время проведения олимпиады, отмечалось, что в связи с этим будет осуществлена проверка видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Кроме того, министерство организует перепроверку результатов у участников олимпиады.
"Действительно, есть ситуация, связанная со списыванием, проносом микронаушников, которые диктуют ответы в ходе этой олимпиады, это платная услуга, есть определенные Telegram-каналы, мы все их знаем, которые за деньги предоставляют такую возможность. Кстати, продают и ОГЭ, и ЕГЭ, и вообще всё на свете продают. Естественно, что в этом задействован, на мой взгляд, педагогический состав, который на этом зарабатывает", - сказала Мизулина в ответ на вопрос школьника о фактах несправедливости при проведения олимпиад.
Она также отметила, что в последний месяц поступает много обращений по поводу проведения региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам - "это и география, и право, и сейчас вот история".
"Эту ситуацию надо исправлять, и не только со сливом ответов, но и с накруткой баллов, и с вообще высоким порогом проходного балла по отдельным предметам в этом году. Это серьезный вызов для министерства просвещения, но, на мой взгляд, он, в принципе, решаемый", - добавила глава Лиги безопасного интернета, отвечая школьнику на "Форуме в большом городе" от социальной сети "ВКонтакте", который проходит в среду в Москве.
По мнению Мизулиной, из-за подобных ситуаций многие утрачивают веру в справедливость, "а значит, веру в наше государство в последующем". Глава Лиги безопасного интернета отметила, что эта проблема может привести к тому, "что не вырастут те патриоты, на которых государство рассчитывает".
В начале февраля в рамках заседания Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам РФ и потребовал повышать качество образования в регионах.