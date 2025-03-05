https://ria.ru/20250305/mizulina-2003279385.html

Мизулина высказалась о продаже ответов на олимпиады школьников

Мизулина высказалась о продаже ответов на олимпиады школьников - РИА Новости, 05.03.2025

Мизулина высказалась о продаже ответов на олимпиады школьников

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что в продаже ответов на олимпиады школьников, а также на ОГЭ и ЕГЭ может быть задействован... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:13:00+03:00

2025-03-05T19:13:00+03:00

2025-03-05T20:24:00+03:00

общество

россия

москва

екатерина мизулина

владимир путин

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_0:86:2560:1526_1920x0_80_0_0_8d231befab17d330c8275d437940b780.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что в продаже ответов на олимпиады школьников, а также на ОГЭ и ЕГЭ может быть задействован "педагогический состав". Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщали РИА Новости, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий по географии во время проведения олимпиады, отмечалось, что в связи с этим будет осуществлена проверка видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Кроме того, министерство организует перепроверку результатов у участников олимпиады. "Действительно, есть ситуация, связанная со списыванием, проносом микронаушников, которые диктуют ответы в ходе этой олимпиады, это платная услуга, есть определенные Telegram-каналы, мы все их знаем, которые за деньги предоставляют такую возможность. Кстати, продают и ОГЭ, и ЕГЭ, и вообще всё на свете продают. Естественно, что в этом задействован, на мой взгляд, педагогический состав, который на этом зарабатывает", - сказала Мизулина в ответ на вопрос школьника о фактах несправедливости при проведения олимпиад. Она также отметила, что в последний месяц поступает много обращений по поводу проведения региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам - "это и география, и право, и сейчас вот история". "Эту ситуацию надо исправлять, и не только со сливом ответов, но и с накруткой баллов, и с вообще высоким порогом проходного балла по отдельным предметам в этом году. Это серьезный вызов для министерства просвещения, но, на мой взгляд, он, в принципе, решаемый", - добавила глава Лиги безопасного интернета, отвечая школьнику на "Форуме в большом городе" от социальной сети "ВКонтакте", который проходит в среду в Москве. По мнению Мизулиной, из-за подобных ситуаций многие утрачивают веру в справедливость, "а значит, веру в наше государство в последующем". Глава Лиги безопасного интернета отметила, что эта проблема может привести к тому, "что не вырастут те патриоты, на которых государство рассчитывает".В начале февраля в рамках заседания Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам РФ и потребовал повышать качество образования в регионах.

https://ria.ru/20250305/mizulina-2003275824.html

https://ria.ru/20250226/shkolnitsy-2001786691.html

https://ria.ru/20250215/mizulina-1999569198.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, екатерина мизулина, владимир путин, лига безопасного интернета