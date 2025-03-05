https://ria.ru/20250305/mizulina-2003255003.html
Мизулина раскроет подробности личной жизни
Мизулина раскроет подробности личной жизни - РИА Новости, 05.03.2025
Мизулина раскроет подробности личной жизни
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:33:00+03:00
2025-03-05T17:33:00+03:00
2025-03-05T17:55:00+03:00
общество
россия
екатерина мизулина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938904_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1b8005855296961d8aad7d4575d81976.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели". В начале февраля на встрече со школьниками и студентами в Кемерово Мизулина сообщала, что 9 марта расскажет, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman). "Я стараюсь про личную жизнь ничего не рассказывать, и это связано с ситуацией угроз, которые поступают в мой адрес, с безопасностью. Многое из моей личной жизни, да и вообще из жизни, из подробностей каждого дня, мне приходится скрывать, публиковать контент, отложенный на один-два дня, снимать в иной обстановке отдельные видео, и, к сожалению, такова реальность. Многое из этого я рассказывать не могу, но некоторые подробности вы, я думаю, что в конце этой недели уже узнаете", - сообщила Мизулина на женском форуме от социальной сети "ВКонтакте" "Форум в большом городе".
https://ria.ru/20250214/shaman-1999336231.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4a828a6cd128081126f01f1045842a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, екатерина мизулина
Общество, Россия, Екатерина Мизулина
Мизулина раскроет подробности личной жизни
Мизулина пообещала раскрыть подробности личной жизни в конце недели
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели".
В начале февраля на встрече со школьниками и студентами в Кемерово
Мизулина сообщала, что 9 марта расскажет, что ее связывает с заслуженным артистом РФ
, певцом Ярославом Дроновым (Shaman).
"Я стараюсь про личную жизнь ничего не рассказывать, и это связано с ситуацией угроз, которые поступают в мой адрес, с безопасностью. Многое из моей личной жизни, да и вообще из жизни, из подробностей каждого дня, мне приходится скрывать, публиковать контент, отложенный на один-два дня, снимать в иной обстановке отдельные видео, и, к сожалению, такова реальность. Многое из этого я рассказывать не могу, но некоторые подробности вы, я думаю, что в конце этой недели уже узнаете", - сообщила Мизулина на женском форуме от социальной сети "ВКонтакте" "Форум в большом городе".