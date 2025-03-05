https://ria.ru/20250305/mizulina-2003255003.html

Мизулина раскроет подробности личной жизни

Мизулина раскроет подробности личной жизни - РИА Новости, 05.03.2025

Мизулина раскроет подробности личной жизни

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели". РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:33:00+03:00

2025-03-05T17:33:00+03:00

2025-03-05T17:55:00+03:00

общество

россия

екатерина мизулина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938904_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1b8005855296961d8aad7d4575d81976.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели". В начале февраля на встрече со школьниками и студентами в Кемерово Мизулина сообщала, что 9 марта расскажет, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman). "Я стараюсь про личную жизнь ничего не рассказывать, и это связано с ситуацией угроз, которые поступают в мой адрес, с безопасностью. Многое из моей личной жизни, да и вообще из жизни, из подробностей каждого дня, мне приходится скрывать, публиковать контент, отложенный на один-два дня, снимать в иной обстановке отдельные видео, и, к сожалению, такова реальность. Многое из этого я рассказывать не могу, но некоторые подробности вы, я думаю, что в конце этой недели уже узнаете", - сообщила Мизулина на женском форуме от социальной сети "ВКонтакте" "Форум в большом городе".

https://ria.ru/20250214/shaman-1999336231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатерина мизулина