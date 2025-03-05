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Мизулина раскроет подробности личной жизни - РИА Новости, 05.03.2025
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17:33 05.03.2025 (обновлено: 17:55 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003255003.html
Мизулина раскроет подробности личной жизни
Мизулина раскроет подробности личной жизни - РИА Новости, 05.03.2025
Мизулина раскроет подробности личной жизни
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели". РИА Новости, 05.03.2025
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общество
россия
екатерина мизулина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели". В начале февраля на встрече со школьниками и студентами в Кемерово Мизулина сообщала, что 9 марта расскажет, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman). "Я стараюсь про личную жизнь ничего не рассказывать, и это связано с ситуацией угроз, которые поступают в мой адрес, с безопасностью. Многое из моей личной жизни, да и вообще из жизни, из подробностей каждого дня, мне приходится скрывать, публиковать контент, отложенный на один-два дня, снимать в иной обстановке отдельные видео, и, к сожалению, такова реальность. Многое из этого я рассказывать не могу, но некоторые подробности вы, я думаю, что в конце этой недели уже узнаете", - сообщила Мизулина на женском форуме от социальной сети "ВКонтакте" "Форум в большом городе".
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общество, россия, екатерина мизулина
Общество, Россия, Екатерина Мизулина
Мизулина раскроет подробности личной жизни

Мизулина пообещала раскрыть подробности личной жизни в конце недели

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что раскроет некоторые подробности личной жизни "в конце этой недели".
В начале февраля на встрече со школьниками и студентами в Кемерово Мизулина сообщала, что 9 марта расскажет, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman).
"Я стараюсь про личную жизнь ничего не рассказывать, и это связано с ситуацией угроз, которые поступают в мой адрес, с безопасностью. Многое из моей личной жизни, да и вообще из жизни, из подробностей каждого дня, мне приходится скрывать, публиковать контент, отложенный на один-два дня, снимать в иной обстановке отдельные видео, и, к сожалению, такова реальность. Многое из этого я рассказывать не могу, но некоторые подробности вы, я думаю, что в конце этой недели уже узнаете", - сообщила Мизулина на женском форуме от социальной сети "ВКонтакте" "Форум в большом городе".
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