https://ria.ru/20250305/mizulina-2003243316.html

Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации

Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации - РИА Новости, 05.03.2025

Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:41:00+03:00

2025-03-05T16:41:00+03:00

2025-03-05T16:41:00+03:00

екатерина мизулина

риа новости

россия

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации. "Когда надо посмотреть и перепроверить информацию, я открываю чаще всего РИА Новости… Самое важное, что люди перепроверяют ту информацию, которую они распространяют", - рассказала Мизулина на женском форуме от социальной сети ВКонтате "Форум в большом городе". Глава Лиги безопасного интернета также поделилась, что основную информационную повестку получает в собственном Telegram-боте, куда присылают новостные сводки и делятся проблемами её подписчики.

https://ria.ru/20250203/ria-1997151249.html

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатерина мизулина, риа новости, россия, миа "россия сегодня"