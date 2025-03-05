Рейтинг@Mail.ru
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003243316.html
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации - РИА Новости, 05.03.2025
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:41:00+03:00
2025-03-05T16:41:00+03:00
екатерина мизулина
риа новости
россия
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151469/14/1514691490_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa4a1c5bed7188dbface593868f5b24c.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации. "Когда надо посмотреть и перепроверить информацию, я открываю чаще всего РИА Новости… Самое важное, что люди перепроверяют ту информацию, которую они распространяют", - рассказала Мизулина на женском форуме от социальной сети ВКонтате "Форум в большом городе". Глава Лиги безопасного интернета также поделилась, что основную информационную повестку получает в собственном Telegram-боте, куда присылают новостные сводки и делятся проблемами её подписчики.
https://ria.ru/20250203/ria-1997151249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151469/14/1514691490_488:110:3072:2048_1920x0_80_0_0_a057ca5c287c533c72c229e31089b19a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатерина мизулина, риа новости, россия, миа "россия сегодня"
Екатерина Мизулина, РИА Новости, Россия, МИА "Россия сегодня"
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации

Мизулина заявила, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛоготип РИА Новости
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Логотип РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации.
"Когда надо посмотреть и перепроверить информацию, я открываю чаще всего РИА Новости… Самое важное, что люди перепроверяют ту информацию, которую они распространяют", - рассказала Мизулина на женском форуме от социальной сети ВКонтате "Форум в большом городе".
Глава Лиги безопасного интернета также поделилась, что основную информационную повестку получает в собственном Telegram-боте, куда присылают новостные сводки и делятся проблемами её подписчики.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством
3 февраля, 17:35
 
Екатерина МизулинаРИА НовостиРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала