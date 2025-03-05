https://ria.ru/20250305/mizulina-2003243316.html
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации - РИА Новости, 05.03.2025
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:41:00+03:00
2025-03-05T16:41:00+03:00
2025-03-05T16:41:00+03:00
екатерина мизулина
риа новости
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации. "Когда надо посмотреть и перепроверить информацию, я открываю чаще всего РИА Новости… Самое важное, что люди перепроверяют ту информацию, которую они распространяют", - рассказала Мизулина на женском форуме от социальной сети ВКонтате "Форум в большом городе". Глава Лиги безопасного интернета также поделилась, что основную информационную повестку получает в собственном Telegram-боте, куда присылают новостные сводки и делятся проблемами её подписчики.
https://ria.ru/20250203/ria-1997151249.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатерина мизулина, риа новости, россия, миа "россия сегодня"
Екатерина Мизулина, РИА Новости, Россия, МИА "Россия сегодня"
Мизулина назвала РИА Новости источником проверенной информации
Мизулина заявила, что использует РИА Новости для поиска проверенной информации