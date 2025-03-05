https://ria.ru/20250305/mir-2003088493.html

"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому

"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому - РИА Новости, 05.03.2025

"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому

Украина и Европа ничего не смогут противопоставить успехам России на поле боя без поддержки США, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T01:44:00+03:00

2025-03-05T01:44:00+03:00

2025-03-05T01:44:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина и Европа ничего не смогут противопоставить успехам России на поле боя без поддержки США, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, призвав Владимира Зеленского согласиться на мирные инициативы президента Дональда Трампа."США, восточные европейцы, западные европейцы и Украина — все эти четыре актора вместе — не смогли победить Россию на поле боя, и Россия побеждает всех четырех <…>. Теперь мы говорим о том, чтобы вынести самого важного участника, кроме самих украинцев, — это США — из уравнения. Вы действительно думаете, что европейцы и украинцы смогут противостоять российскому катку? Ответ — нет. Он (Зеленский. — Прим. ред.) обречен проиграть", — выразил уверенность профессор.Он также призвал Зеленского трезво оценить ситуацию и согласиться на те мирные инициативы, которые предлагает президент США Дональд Трамп.Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом выраженное Зеленским сожаление о его поведении в Белом доме и считает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса — реальным.

https://ria.ru/20250304/lavrov-2003073535.html

https://ria.ru/20250304/litva-2003019415.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джон миршаймер