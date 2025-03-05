"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому
Миршаймер: Украина не сможет противостоять России без США и должна пойти на мир
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина и Европа ничего не смогут противопоставить успехам России на поле боя без поддержки США, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, призвав Владимира Зеленского согласиться на мирные инициативы президента Дональда Трампа.
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"США, восточные европейцы, западные европейцы и Украина — все эти четыре актора вместе — не смогли победить Россию на поле боя, и Россия побеждает всех четырех <…>. Теперь мы говорим о том, чтобы вынести самого важного участника, кроме самих украинцев, — это США — из уравнения. Вы действительно думаете, что европейцы и украинцы смогут противостоять российскому катку? Ответ — нет. Он (Зеленский. — Прим. ред.) обречен проиграть", — выразил уверенность профессор.
Он также призвал Зеленского трезво оценить ситуацию и согласиться на те мирные инициативы, которые предлагает президент США Дональд Трамп.
Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом выраженное Зеленским сожаление о его поведении в Белом доме и считает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса — реальным.