Рейтинг@Mail.ru
"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mir-2003088493.html
"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому
"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому - РИА Новости, 05.03.2025
"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому
Украина и Европа ничего не смогут противопоставить успехам России на поле боя без поддержки США, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:44:00+03:00
2025-03-05T01:44:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
джон миршаймер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина и Европа ничего не смогут противопоставить успехам России на поле боя без поддержки США, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, призвав Владимира Зеленского согласиться на мирные инициативы президента Дональда Трампа."США, восточные европейцы, западные европейцы и Украина — все эти четыре актора вместе — не смогли победить Россию на поле боя, и Россия побеждает всех четырех &lt;…&gt;. Теперь мы говорим о том, чтобы вынести самого важного участника, кроме самих украинцев, — это США — из уравнения. Вы действительно думаете, что европейцы и украинцы смогут противостоять российскому катку? Ответ — нет. Он (Зеленский. — Прим. ред.) обречен проиграть", — выразил уверенность профессор.Он также призвал Зеленского трезво оценить ситуацию и согласиться на те мирные инициативы, которые предлагает президент США Дональд Трамп.Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом выраженное Зеленским сожаление о его поведении в Белом доме и считает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса — реальным.
https://ria.ru/20250304/lavrov-2003073535.html
https://ria.ru/20250304/litva-2003019415.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_096516c4f5aa1804388936e36a1add44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джон миршаймер
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер
"Не смогли победить": в США срочно обратились к Зеленскому

Миршаймер: Украина не сможет противостоять России без США и должна пойти на мир

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина и Европа ничего не смогут противопоставить успехам России на поле боя без поддержки США, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, призвав Владимира Зеленского согласиться на мирные инициативы президента Дональда Трампа.
«
"США, восточные европейцы, западные европейцы и Украина — все эти четыре актора вместе — не смогли победить Россию на поле боя, и Россия побеждает всех четырех <…>. Теперь мы говорим о том, чтобы вынести самого важного участника, кроме самих украинцев, — это США — из уравнения. Вы действительно думаете, что европейцы и украинцы смогут противостоять российскому катку? Ответ — нет. Он (Зеленский. — Прим. ред.) обречен проиграть", — выразил уверенность профессор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым
Вчера, 21:43
Он также призвал Зеленского трезво оценить ситуацию и согласиться на те мирные инициативы, которые предлагает президент США Дональд Трамп.
Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом выраженное Зеленским сожаление о его поведении в Белом доме и считает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса — реальным.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Литве решили "отомстить" Вэнсу за приостановку помощи Украине
Вчера, 17:11
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжон Миршаймер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала