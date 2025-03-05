https://ria.ru/20250305/miny-2003093158.html
ВСУ при отступлении оставили в курском селе Погребки множество мин
ВСУ при отступлении оставили в курском селе Погребки множество мин - РИА Новости, 05.03.2025
ВСУ при отступлении оставили в курском селе Погребки множество мин
ВСУ при отступлении оставили в курском селе Погребки множество противотанковых и противопехотных мин, которые представляют опасность в том числе для мирных... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:17:00+03:00
2025-03-05T03:17:00+03:00
2025-03-05T03:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 5 мар – РИА Новости. ВСУ при отступлении оставили в курском селе Погребки множество противотанковых и противопехотных мин, которые представляют опасность в том числе для мирных жителей, передает из населенного пункта корреспондент РИА Новости, которому удалось первым из представителей СМИ побывать там после освобождения. Об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области Минобороны РФ сообщило 26 февраля. "Ставят колючки, ставят сюрпризы. Растяжки, лепестки и многое прочее. Магнитные, что может привести к взрыву. Стараемся, всегда ходим, смотрим под ноги. Полное внимание на небо, полное внимание под ноги. Чтобы не поймать каких-нибудь сюрпризов от врага", - рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным "Тихий". Мины ПФМ-1 "Лепесток" разбрасывались с помощью тяжелых дронов "Баба-Яга". Противотанковые мины советского и западного производства устанавливались на основных дорогах и вокруг населенного пункта. Периодически попадаются магнитные противотанковые мины DM31. На данный момент Погребки плотно заминированы. Инженерные подразделения приступили к разминированию местности.
https://ria.ru/20250304/shturmoviki-2002945406.html
суджанский район
курская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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суджанский район, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ при отступлении оставили в курском селе Погребки множество мин
Боец Тихий: ВСУ при отступлении оставили в курском селе Погребки множество мин
ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 5 мар – РИА Новости. ВСУ при отступлении оставили в курском селе Погребки множество противотанковых и противопехотных мин, которые представляют опасность в том числе для мирных жителей, передает из населенного пункта корреспондент РИА Новости, которому удалось первым из представителей СМИ побывать там после освобождения.
Об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области Минобороны РФ
сообщило 26 февраля.
"Ставят колючки, ставят сюрпризы. Растяжки, лепестки и многое прочее. Магнитные, что может привести к взрыву. Стараемся, всегда ходим, смотрим под ноги. Полное внимание на небо, полное внимание под ноги. Чтобы не поймать каких-нибудь сюрпризов от врага", - рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным "Тихий".
Мины ПФМ-1 "Лепесток" разбрасывались с помощью тяжелых дронов "Баба-Яга". Противотанковые мины советского и западного производства устанавливались на основных дорогах и вокруг населенного пункта. Периодически попадаются магнитные противотанковые мины DM31.
На данный момент Погребки плотно заминированы. Инженерные подразделения приступили к разминированию местности.