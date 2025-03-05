https://ria.ru/20250305/minoborony-2003296704.html

Фигурантов дела о некачественных сухпайках для Минобороны изобличили

Фигурантов дела о некачественных сухпайках для Минобороны изобличили - РИА Новости, 05.03.2025

Фигурантов дела о некачественных сухпайках для Минобороны изобличили

Благодаря показаниям признавшей вину и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием фигурантки дела о ненадлежащем оказании услуг по... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T20:58:00+03:00

2025-03-05T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Благодаря показаниям признавшей вину и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием фигурантки дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ Эльвиры Смирновой изобличены и привлечены к уголовной ответственности лица, причастные к инкриминируемому преступлению, сказано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Смирнова… после заключения под стражу заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия досудебного соглашения выполнены в полном объеме, изобличены и привлечены к уголовной ответственности лица, причастные к инкриминируемому преступлению", - сказано в документах. Не уточняется, о каких фигурантах идет речь. Столичный суд в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.

https://ria.ru/20250305/sukhpayki-2003291866.html

https://ria.ru/20241217/sledstvie-1989581695.html

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происшествия, москва, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)