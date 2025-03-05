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Над территорией России ночью сбили восемь украинских беспилотников
Над территорией России ночью сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 05.03.2025
Над территорией России ночью сбили восемь украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:15:00+03:00
2025-03-05T07:15:00+03:00
2025-03-05T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА над территорией Республики Крым и по одному БПЛА над территориями Курской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250305/unichtozhenie-2003111658.html
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безопасность, россия, белгородская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Республика Крым
Над территорией России ночью сбили восемь украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России