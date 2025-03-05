https://ria.ru/20250305/mery-2003306295.html

Макрон заявил о подготовке Евросоюзом ответных мер на возможные пошлины США

Макрон заявил о подготовке Евросоюзом ответных мер на возможные пошлины США - РИА Новости, 05.03.2025

Макрон заявил о подготовке Евросоюзом ответных мер на возможные пошлины США

Европейский союз готовит ответные меры в случае введения США тарифов на его товары, но все еще пытается убедить и отговорить Дональда Трампа, заявил президент... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:54:00+03:00

2025-03-05T22:54:00+03:00

2025-03-05T22:54:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Европейский союз готовит ответные меры в случае введения США тарифов на его товары, но все еще пытается убедить и отговорить Дональда Трампа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV. "Мы должны быть готовы к тому, что США решат ввести тарифы на европейские товары, как они только что подтвердили в отношении Канады и Мексики. Это непонятное решение как для американской, так и для нашей экономики будет иметь последствия для некоторых наших отраслей, но не останется без ответа с нашей стороны. Готовя ответные меры вместе с нашими европейскими коллегами, мы продолжим делать все возможное, чтобы убедить и отговорить президента США", - сказал он. Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.

https://ria.ru/20250305/poshliny-2003214142.html

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сша, франция, канада, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, в мире