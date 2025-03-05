https://ria.ru/20250305/medvedev-2003216016.html
Медведев семь раз нелицеприятно отозвался о Зеленском и Европе
Медведев семь раз нелицеприятно отозвался о Зеленском и Европе - РИА Новости, 05.03.2025
Медведев семь раз нелицеприятно отозвался о Зеленском и Европе
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев семь раз нелицеприятно высказался о главе киевского режима Владимире Зеленском и... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:54:00+03:00
2025-03-05T14:54:00+03:00
2025-03-05T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев семь раз нелицеприятно высказался о главе киевского режима Владимире Зеленском и европейских лидерах. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Медведев опубликовал пост из пяти пунктов, посвященный событиям последних семи дней. В публикации Медведев, в частности, высказался о прошедшем в Лондоне саммите европейских лидеров, который, по его словам, оказался "пустышкой", "лютой выволочке" Зеленского в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом, временной приостановке США военной помощи киевскому режиму. Последнее, по мнению российского политика, было символическим жестом, которым администрация президента Дональда Трампа хотела посмотреть, как Зеленский и европейские лидеры придут просить прощения у США. Это и случилось в течение дня, заметил Медведев.
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в мире, сша, россия, лондон, дмитрий медведев, владимир зеленский, дональд трамп
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Медведев семь раз нелицеприятно отозвался о Зеленском и Европе
Медведев семь раз нелицеприятно высказался о Зеленском и европейских лидерах