Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой
Медведев: лидеры ЕС на саммите в Лондоне хотели быстро набросать план по Украине
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров - они хотели быстрее "нарисовать европлан" завершения украинского конфликта вне зависимости от его содержания.
"Старуха Европа решила показать свои вставные зубы и пригреть потрепанную киевскую шавку, которая ищет нового хозяина. Прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.