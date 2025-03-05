https://ria.ru/20250305/medvedev-2003159785.html

Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой

Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой - РИА Новости, 05.03.2025

Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров - они хотели быстрее "нарисовать... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:40:00+03:00

2025-03-05T11:40:00+03:00

2025-03-05T11:40:00+03:00

в мире

лондон

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россия

дмитрий медведев

кир стармер

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров - они хотели быстрее "нарисовать европлан" завершения украинского конфликта вне зависимости от его содержания. "Старуха Европа решила показать свои вставные зубы и пригреть потрепанную киевскую шавку, которая ищет нового хозяина. Прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.

https://ria.ru/20250305/ukraina-2003154887.html

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Варвара Скокшина

в мире, лондон, украина, россия, дмитрий медведев, кир стармер