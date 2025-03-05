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Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой - РИА Новости, 05.03.2025
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11:40 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003159785.html
Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой
Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой - РИА Новости, 05.03.2025
Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров - они хотели быстрее "нарисовать... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:40:00+03:00
2025-03-05T11:40:00+03:00
в мире
лондон
украина
россия
дмитрий медведев
кир стармер
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров - они хотели быстрее "нарисовать европлан" завершения украинского конфликта вне зависимости от его содержания. "Старуха Европа решила показать свои вставные зубы и пригреть потрепанную киевскую шавку, которая ищет нового хозяина. Прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003154887.html
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в мире, лондон, украина, россия, дмитрий медведев, кир стармер
В мире, Лондон, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Кир Стармер
Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой

Медведев: лидеры ЕС на саммите в Лондоне хотели быстро набросать план по Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров - они хотели быстрее "нарисовать европлан" завершения украинского конфликта вне зависимости от его содержания.
"Старуха Европа решила показать свои вставные зубы и пригреть потрепанную киевскую шавку, которая ищет нового хозяина. Прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
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