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Медведев рассказал, кому была адресована выволочка для Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
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11:28 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003157635.html
Медведев рассказал, кому была адресована выволочка для Зеленского
Медведев рассказал, кому была адресована выволочка для Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
Медведев рассказал, кому была адресована выволочка для Зеленского
Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия, считает зампредседателя Совета... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:28:00+03:00
2025-03-05T11:28:00+03:00
в мире
сша
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россия
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" зампред Совбеза высказал мнение, что Зеленский "достал" президента США Дональда Трампа и его команду, "поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете". "Адресат – все, кто вокруг. Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам", - считает Медведев. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html
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в мире, сша, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, США, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, кому была адресована выволочка для Зеленского

Медведев: адресатами выволочки для Зеленского были Россия, США и Европа

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" зампред Совбеза высказал мнение, что Зеленский "достал" президента США Дональда Трампа и его команду, "поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете".
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев
11:13
"Адресат – все, кто вокруг. Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам", - считает Медведев.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском
09:41
 
В миреСШАЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
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