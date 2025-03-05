https://ria.ru/20250305/medvedev-2003157635.html

Медведев рассказал, кому была адресована выволочка для Зеленского

Медведев рассказал, кому была адресована выволочка для Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025

Медведев рассказал, кому была адресована выволочка для Зеленского

Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия, считает зампредседателя Совета... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:28:00+03:00

2025-03-05T11:28:00+03:00

2025-03-05T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" зампред Совбеза высказал мнение, что Зеленский "достал" президента США Дональда Трампа и его команду, "поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете". "Адресат – все, кто вокруг. Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам", - считает Медведев. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003137555.html

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в мире, сша, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев