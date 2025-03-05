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Медведев назвал главную задачу России на СВО
Медведев назвал главную задачу России на СВО - РИА Новости, 05.03.2025
Медведев назвал главную задачу России на СВО
Остановка войны на Украине для киевского режима и его главаря будет означать неизбежный конец, поэтому нанесение максимального поражения врагу "на земле"... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:22:00+03:00
2025-03-05T11:22:00+03:00
2025-03-05T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Остановка войны на Украине для киевского режима и его главаря будет означать неизбежный конец, поэтому нанесение максимального поражения врагу "на земле" сегодня остаётся главной задачей России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу "на земле" сегодня остаётся нашей главной задачей", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, украина, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев назвал главную задачу России на СВО
Медведев: главной задачей РФ остается нанесение поражения врагу на земле