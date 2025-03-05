https://ria.ru/20250305/medvedev-2003154563.html

В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев

В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев - РИА Новости, 05.03.2025

В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь последствия, вплоть до кризиса внутри РИА Новости, 05.03.2025

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европа

нато

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО."В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html

европа

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Варвара Скокшина

европа, нато, дмитрий медведев, в мире