https://ria.ru/20250305/medvedev-2003154563.html
В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев
В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев - РИА Новости, 05.03.2025
В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь последствия, вплоть до кризиса внутри РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:15:00+03:00
2025-03-05T11:15:00+03:00
2025-03-05T11:24:00+03:00
европа
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО."В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, нато, дмитрий медведев, в мире
Европа, НАТО, Дмитрий Медведев, В мире
В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев
Медведев: в Европе зреет антитрамповский заговор, который скажется на НАТО