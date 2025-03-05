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В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев - РИА Новости, 05.03.2025
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11:15 05.03.2025 (обновлено: 11:24 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003154563.html
В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев
В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев - РИА Новости, 05.03.2025
В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь последствия, вплоть до кризиса внутри РИА Новости, 05.03.2025
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европа
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дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО."В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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европа, нато, дмитрий медведев, в мире
Европа, НАТО, Дмитрий Медведев, В мире
В Европе зреет антитрамповский заговор, считает Медведев

Медведев: в Европе зреет антитрамповский заговор, который скажется на НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО.
Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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11:13
 
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