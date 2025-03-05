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Зеленский достал Трампа, заявил Медведев - РИА Новости, 05.03.2025
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11:13 05.03.2025 (обновлено: 11:25 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев - РИА Новости, 05.03.2025
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев
Владимир Зеленский "достал" президента США Дональда Трампа и его команду, результатом стала "выволочка" в Овальном кабинете, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 05.03.2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский "достал" президента США Дональда Трампа и его команду, результатом стала "выволочка" в Овальном кабинете, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Недоделанный фюрер достал Трампа и его команду. Поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2002978600.html
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дональд трамп, сша, дмитрий медведев, в мире
Дональд Трамп, США, Дмитрий Медведев, В мире
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев

Медведев: Зеленский достал Трампа и его команду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский "достал" президента США Дональда Трампа и его команду, результатом стала "выволочка" в Овальном кабинете, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Недоделанный фюрер достал Трампа и его команду. Поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Для Зеленского это хуже смерти". Какую ошибку допустили Россия и США
08:00
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России
10:58
 
Дональд ТрампСШАДмитрий МедведевВ мире
 
 
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