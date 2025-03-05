https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html

Зеленский достал Трампа, заявил Медведев

Зеленский достал Трампа, заявил Медведев - РИА Новости, 05.03.2025

Зеленский достал Трампа, заявил Медведев

Владимир Зеленский "достал" президента США Дональда Трампа и его команду, результатом стала "выволочка" в Овальном кабинете, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:13:00+03:00

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в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский "достал" президента США Дональда Трампа и его команду, результатом стала "выволочка" в Овальном кабинете, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Недоделанный фюрер достал Трампа и его команду. Поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2002978600.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003150355.html

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дональд трамп, сша, дмитрий медведев, в мире