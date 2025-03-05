https://ria.ru/20250305/medvedchuk-2003137156.html

Медведчук назвал условие для проведения выборов на Украине

Медведчук назвал условие для проведения выборов на Украине - РИА Новости, 05.03.2025

Медведчук назвал условие для проведения выборов на Украине

Выборы на Украине могут пройти только после зачистки режима Владимира Зеленского и всего, что этот режим сотворил, заявил экс-лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:40:00+03:00

2025-03-05T09:40:00+03:00

2025-03-05T09:40:00+03:00

в мире

украина

вашингтон (штат)

киев

владимир зеленский

виктор медведчук

дональд трамп

оппозиционная платформа - за жизнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Выборы на Украине могут пройти только после зачистки режима Владимира Зеленского и всего, что этот режим сотворил, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Забавно наблюдать перепалку между официальным Вашингтоном, бандой Зеленского и клоунов из ЕС по поводу выборов на Украине. Как видим, правила изменились. Раньше одного намека из-за Океана было достаточно, чтобы выборы произошли несмотря ни на что. Сказали (экс-президенту Украины Петру) Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) отдать власть, и он безропотно отдал власть Зеленскому, о чем сегодня сожалеет. Сегодня ситуация иная, о необходимости выборов на Украине Белый дом говорит много и конкретно", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Однако, по словам Медведчука, официальный Киев делает удивленные глаза и демонстрирует полное непонимание команд. При этом президент США Дональд Трамп еще до скандала в Овальном кабинете высказался о нелегитимности не только Зеленского, но и всей его власти. После публичной перепалки в Вашингтоне, позиции Зеленского оказались подорваны окончательно, его, как нашкодившего щенка, выгнали и отправили думать над своим поведением, что в истории дипломатии случается крайне редко. Политик считает, что от Америки Зеленский получил на возможные выборы волчий билет. Тот в свою очередь об этом знает и всячески противится выборам, в чем его поддерживают европейские политики. "О выборах говорят тогда, когда следует сменить курс страны, пересмотреть ее внутреннюю и внешнюю политику, сделать ее более рациональной и поставить на службу гражданам, но, увы, это не всегда возможно. Выборы далеко не всегда решат проблемы страны, это вовсе не панацея от бед и ошибок. На современной Украине сменилось шесть президентов, и это были не победы новых политиков над старыми, а сдача власти старых политиков новым. Новый политик пыжился-пыжился и позорно сдавал свои позиции пришедшему на смену сопернику. Из шести украинских президентов никому не удалось достойно передать власть, а не уронить ее", - добавил Медведчук. Он считает, что новые выборы не поменяют тенденцию развала украинской государственности, которая уже развалена. По словам Медведчука, вернуться в 2020 год, и начать все с чистого листа не выйдет, того электората, что был пять лет назад на Украине, просто нет. Более половины населения страны в бегах, а те, кто остался, подавлены, запуганы и озлоблены. Они находятся в постоянном стрессе, что влияет не только на возможность адекватной оценки происходящего, но и на психическое здоровье вообще. А такими людьми, считает политик, проще всего управлять. "Даже если теоретически предположить, что выборы приведут к власти порядочного и компетентного человека, то это не даст для страны ровным счетом ничего. Его либо убьют, либо отстранят от власти, либо он станет еще хуже Зеленского, переобуется и будет танцевать на крови граждан. Опереться честному государственнику на современной Украине не на кого. Власть настолько продажна, лжива и коррумпирована, что требует немедленной зачистки. Но так называемая оппозиция не менее продажна, лжива и коррумпирована… И если каким-то образом Зеленского уберут, то они будут лизать ботинки другому фюреру, к чему их, как видим, готовят. Поэтому выборы могут закончиться в лучшем случае избранием нового нациста, а в худшем – старого… Чтобы хоть что-то изменить в судьбе народа, надо не только власть зачистить, но и зачистить то, что она создала в стране", - отмечает председатель совета движения. Украина, по мнению Медведчука, много раз имела шанс все исправить, включив процессы денацификации и демилитаризации, которые бы спасли страну от конфликта, граждан от бесправия, а власть от позора, но этот шанс упущен. Сегодня нет смысла все это спасать, что не защищает интересы простых граждан, спасать правителей и начальников, политиков, которые предали и ограбили свой народ. "Гражданам самим надо спасаться от этой безумной власти и преступного государства, и такую возможность им предоставляет Российская Федерация, возвращая их к мирной и достойной жизни", - подытожил политик.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003110865.html

https://ria.ru/20250220/rada-2000538345.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000437931.html

украина

вашингтон (штат)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь, евросоюз, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)