https://ria.ru/20250305/mchs-2003094169.html

В Белореченске в многоэтажке взорвался газ

В Белореченске в многоэтажке взорвался газ - РИА Новости, 05.03.2025

В Белореченске в многоэтажке взорвался газ

Газовоздушная смесь, предварительно, взорвалась в жилом доме в Белореченске в Краснодарском крае, пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:35:00+03:00

2025-03-05T03:35:00+03:00

2025-03-05T09:10:00+03:00

происшествия

белореченск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Газовоздушная смесь, предварительно, взорвалась в жилом доме в Белореченске в Краснодарском крае, пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале МЧС. "В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси", — рассказали в ведомстве.В результате обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, пострадали трое жильцов.Спасатели эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей, для них развернули пункт временного размещения. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники.

https://ria.ru/20250304/moskva-2002867648.html

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происшествия, белореченск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)