https://ria.ru/20250305/mattel-2003270892.html
В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ
В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ - РИА Новости, 05.03.2025
В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ
Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) направила в Минюст обращение с предложением дать оценку работе компании игрушек Mattel РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:29:00+03:00
2025-03-05T18:29:00+03:00
2025-03-05T19:02:00+03:00
ссср
сергей пахомов
госдума рф
вооруженные силы украины
россия
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) направила в Минюст обращение с предложением дать оценку работе компании игрушек Mattel и возможно принять меры. "Я написала письмо на имя заместителя министра юстиции о том, что нам нужно четко посмотреть на то, что делает эта компания, дать оценку ее работе и принимать какие-то меры в отношении нее. Это крупнейшая американская компания (Mattel - прим. авт.), которая производит огромное количество игрушек в год", - сказала она журналистам. По словам Лантратовой, компания финансировала ВСУ с части своих доходов. Лантратова также отметила, что ранее в СССР существовал "институт игрушки", который следует возродить. "Мы выступаем за возрождение института игрушки. Мы эту работу проводим с председателем комитета Госдумы по ЖКХ Сергеем Пахомовым. Мы занялись этой историей", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html
https://ria.ru/20250302/konflikt-2002613037.html
ссср
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, сергей пахомов, госдума рф, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
СССР, Сергей Пахомов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ
Лантратова предложила проверить производителя игрушек Mattel на спонсорство ВСУ