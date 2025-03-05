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В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ - РИА Новости, 05.03.2025
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18:29 05.03.2025 (обновлено: 19:02 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/mattel-2003270892.html
В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ
В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ - РИА Новости, 05.03.2025
В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ
Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) направила в Минюст обращение с предложением дать оценку работе компании игрушек Mattel РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:29:00+03:00
2025-03-05T19:02:00+03:00
ссср
сергей пахомов
госдума рф
вооруженные силы украины
россия
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) направила в Минюст обращение с предложением дать оценку работе компании игрушек Mattel и возможно принять меры. "Я написала письмо на имя заместителя министра юстиции о том, что нам нужно четко посмотреть на то, что делает эта компания, дать оценку ее работе и принимать какие-то меры в отношении нее. Это крупнейшая американская компания (Mattel - прим. авт.), которая производит огромное количество игрушек в год", - сказала она журналистам. По словам Лантратовой, компания финансировала ВСУ с части своих доходов. Лантратова также отметила, что ранее в СССР существовал "институт игрушки", который следует возродить. "Мы выступаем за возрождение института игрушки. Мы эту работу проводим с председателем комитета Госдумы по ЖКХ Сергеем Пахомовым. Мы занялись этой историей", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html
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ссср, сергей пахомов, госдума рф, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
СССР, Сергей Пахомов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
В Госдуме призвали проверить производителя игрушек на финансирование ВСУ

Лантратова предложила проверить производителя игрушек Mattel на спонсорство ВСУ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) направила в Минюст обращение с предложением дать оценку работе компании игрушек Mattel и возможно принять меры.
"Я написала письмо на имя заместителя министра юстиции о том, что нам нужно четко посмотреть на то, что делает эта компания, дать оценку ее работе и принимать какие-то меры в отношении нее. Это крупнейшая американская компания (Mattel - прим. авт.), которая производит огромное количество игрушек в год", - сказала она журналистам.
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По словам Лантратовой, компания финансировала ВСУ с части своих доходов.
Лантратова также отметила, что ранее в СССР существовал "институт игрушки", который следует возродить.
"Мы выступаем за возрождение института игрушки. Мы эту работу проводим с председателем комитета Госдумы по ЖКХ Сергеем Пахомовым. Мы занялись этой историей", - добавила парламентарий.
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СССРСергей ПахомовГосдума РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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