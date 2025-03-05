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Маск обвинил демократов в ненависти к США
Маск обвинил демократов в ненависти к США - РИА Новости, 05.03.2025
Маск обвинил демократов в ненависти к США
Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск прокомментировал поведение... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:51:00+03:00
2025-03-05T14:51:00+03:00
2025-03-05T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск прокомментировал поведение демократов во время речи президента Дональда Трампа перед конгрессом, обвинив их в том, что они ненавидят свою страну. "Единственные возгласы одобрения демократов касались другой страны. Они ненавидят Америку", - написал Маск в соцсети X. Так Маск прокомментировал пост миллиардера Дэвида Сакса, указавшего на то, что демократы во время выступления Трампа одобрительным гулом высказались за "вечный" конфликт на Украине, хотя сам президент против этого. Во время полуторачасового выступления Трампа его речь с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, после чего спикер палаты представителей США Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков - конгрессмена-демократа Эла Грина. Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно.
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в мире, технологии, сша, украина, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, Технологии, США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Маск обвинил демократов в ненависти к США
Маск обвинил демократов в ненависти к США после выступления Трампа