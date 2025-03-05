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В Черкассах мужчина попал под машину, убегая от военкомов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2025
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23:35 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mashina-2003309491.html
В Черкассах мужчина попал под машину, убегая от военкомов, сообщили СМИ
В Черкассах мужчина попал под машину, убегая от военкомов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2025
В Черкассах мужчина попал под машину, убегая от военкомов, сообщили СМИ
Мужчина в Черкассах на Украине попал под машину, убегая от сотрудников военкомата, когда его догнали, он попытался от них уползти, сообщает украинское издание... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:35:00+03:00
2025-03-05T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина в Черкассах на Украине попал под машину, убегая от сотрудников военкомата, когда его догнали, он попытался от них уползти, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Черкассах мужчина попал под машину, убегая от ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), сообщают местные паблики. После падения военкомы его догнали, но и после этого мужчина пытался уйти от них ползком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250305/kharkov-2003303334.html
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РИА Новости
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353
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в мире, украина, черкассы
В мире, Украина, Черкассы
В Черкассах мужчина попал под машину, убегая от военкомов, сообщили СМИ

В Черкассах на Украине мужчина попал под машину, убегая от военкомов

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина в Черкассах на Украине попал под машину, убегая от сотрудников военкомата, когда его догнали, он попытался от них уползти, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Черкассах мужчина попал под машину, убегая от ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), сообщают местные паблики. После падения военкомы его догнали, но и после этого мужчина пытался уйти от них ползком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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