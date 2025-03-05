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Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 05.03.2025
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22:35 05.03.2025 (обновлено: 23:06 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/makron-2003304698.html
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 05.03.2025
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV. РИА Новости, 05.03.2025
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россия
франция
европа
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV. "Агрессия России не знает границ. Россия стала сейчас и на долгие годы угрозой для Франции и для Европы", - сказал он.Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться".Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250302/makron-2002521072.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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россия, франция, европа, эммануэль макрон, в мире
Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, В мире
Макрон сделал дерзкое заявление о России

Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV.
"Агрессия России не знает границ. Россия стала сейчас и на долгие годы угрозой для Франции и для Европы", - сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным
2 марта, 01:00
Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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РоссияФранцияЕвропаЭммануэль МакронВ мире
 
 
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