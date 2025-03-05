https://ria.ru/20250305/makron-2003304698.html

Макрон сделал дерзкое заявление о России

Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 05.03.2025

Макрон сделал дерзкое заявление о России

Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:35:00+03:00

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франция

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эммануэль макрон

в мире

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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV. "Агрессия России не знает границ. Россия стала сейчас и на долгие годы угрозой для Франции и для Европы", - сказал он.Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться".Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250302/makron-2002521072.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

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россия, франция, европа, эммануэль макрон, в мире