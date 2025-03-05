Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС
Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон сообщил в обращении к французам, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.
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"Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на Европейском континенте нашим ядерным оружием. Но, что бы ни случилось, решение (о его использовании. — Прим. ред.) всегда останется за президентом республики", — отметил он.
"Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", — президент.
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Британская газета Daily Telegraph сообщала, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отметило, что сейчас ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.