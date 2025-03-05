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Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС - РИА Новости, 05.03.2025
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22:14 05.03.2025 (обновлено: 23:56 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/makron-2003302669.html
Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС
Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС - РИА Новости, 05.03.2025
Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС
Президент Эммануэль Макрон сообщил в обращении к французам, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, трансляция... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:14:00+03:00
2025-03-05T23:56:00+03:00
в мире
франция
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ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон сообщил в обращении к французам, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.&quot;Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на Европейском континенте нашим ядерным оружием. Но, что бы ни случилось, решение (о его использовании. — Прим. ред.) всегда останется за президентом республики&quot;, — отметил он.По его словам, это станет ответом на исторический призыв будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.Макрон отметил, что на саммите ЕС в четверг примут решительные шаги, включая множество решений, предложенных Францией."Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", — президент. Кроме того, президент заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы в целом. Макрон добавил, что Москва, по его мнению, представляет угрозу в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.
https://ria.ru/20250227/minoborony-2001926374.html
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002469544.html
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в мире, франция, евросоюз, эммануэль макрон, москва, россия, владимир путин, германия, фридрих мерц
В мире, Франция, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Москва, Россия, Владимир Путин, Германия, Фридрих Мерц
Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС

Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон сообщил в обращении к французам, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.
«

"Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на Европейском континенте нашим ядерным оружием. Но, что бы ни случилось, решение (о его использовании. — Прим. ред.) всегда останется за президентом республики", — отметил он.

По его словам, это станет ответом на исторический призыв будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.
Макрон отметил, что на саммите ЕС в четверг примут решительные шаги, включая множество решений, предложенных Францией.
"Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", — президент.
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Британская газета Daily Telegraph сообщала, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отметило, что сейчас ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.

Кроме того, президент заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы в целом. Макрон добавил, что Москва, по его мнению, представляет угрозу в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.
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В миреФранцияЕвросоюзЭммануэль МакронМоскваРоссияВладимир ПутинГерманияФридрих Мерц
 
 
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