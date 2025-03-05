https://ria.ru/20250305/makron-2003181019.html

Макрон вечером в среду выступит с обращением

Макрон вечером в среду выступит с обращением - РИА Новости, 05.03.2025

Макрон вечером в среду выступит с обращением

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в среду выступит с обращением к гражданам своей страны, об этом политик написал на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:00:00+03:00

2025-03-05T13:00:00+03:00

2025-03-05T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в среду выступит с обращением к гражданам своей страны, об этом политик написал на своей странице в соцсети X."Мои дорогие соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьезными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00", — говорится в публикации Макрона.Макрон в интервью изданию Figaro сообщил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом французский лидер объяснил, что план не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.Кроме того, французский лидер 3 марта в интервью итальянской газете Foglio заявил, что предложил во время визита в Вашингтон американскому лидеру Дональду Трампу пересмотреть позицию по урегулированию украинского конфликта.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html

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в мире, франция, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, дональд трамп, украина