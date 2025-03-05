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В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление - РИА Новости, 05.03.2025
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01:08 05.03.2025 (обновлено: 01:10 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/makhachkala-2003087341.html
В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление
В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление - РИА Новости, 05.03.2025
В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление
Неизвестные в Махачкале оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Дагестана. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:08:00+03:00
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происшествия
махачкала
россия
кировский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Неизвестные в Махачкале оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Дагестана. Ранее администрация Махачкалы сообщила о введении режима контртеррористической операции (КТО) в поселке Семендер. "В ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов… В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания участников террористических ячеек в 00.25 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Кировского района города Махачкалы", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250303/terrorist-2002671508.html
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происшествия, махачкала, россия, кировский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Махачкала, Россия, Кировский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям

© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации
Сотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Неизвестные в Махачкале оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Дагестана.
Ранее администрация Махачкалы сообщила о введении режима контртеррористической операции (КТО) в поселке Семендер.
"В ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов… В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания участников террористических ячеек в 00.25 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Кировского района города Махачкалы", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияКировский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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