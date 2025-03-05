https://ria.ru/20250305/makhachkala-2003087341.html

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление - РИА Новости, 05.03.2025

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление

Неизвестные в Махачкале оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Дагестана. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T01:08:00+03:00

2025-03-05T01:08:00+03:00

2025-03-05T01:10:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

кировский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Неизвестные в Махачкале оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Дагестана. Ранее администрация Махачкалы сообщила о введении режима контртеррористической операции (КТО) в поселке Семендер. "В ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов… В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания участников террористических ячеек в 00.25 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Кировского района города Махачкалы", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250303/terrorist-2002671508.html

махачкала

россия

кировский район

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происшествия, махачкала, россия, кировский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)