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Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины до начала СВО - РИА Новости, 05.03.2025
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08:39 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003119440.html
Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины до начала СВО
Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины до начала СВО - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины до начала СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знал, что российская СВО начнется в февраля 2022 года, а если бы знал, то не защищал бы Украину, так как РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:39:00+03:00
2025-03-05T08:39:00+03:00
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знал, что российская СВО начнется в февраля 2022 года, а если бы знал, то не защищал бы Украину, так как она на тот момент уже была в состоянии экономической войны с Минском. "Изначально мы занимали дружескую позицию… Меня часто спрашивают, знал ли я о том, что эта война начнется в феврале три года назад. Нет, не знал. Но если бы знал, я бы Украину тогда не защищал. Потому что в этот момент уже мы, Беларусь и Украина, находились в стадии экономической войны. Украина раньше, чем американцы и Западная Европа, ввели против нас санкции, закрыли границу, арестовали тысячи наших железнодорожных вагонов с товарами, большегрузных автомобилей", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Белорусский президент задался вопросом, почему Минск должны был бы защищать Украину, если она пошла на эскалацию отношений с Белоруссией раньше, чем США и весь Запад. "Нас нечего упрекать. Но тем не менее, мы выступили за то, чтобы не было войны, чтобы был мир", - сказал Лукашенко. Он напомнил, что в первые дни СВО позвонил Владимиру Зеленскому. "Я задал вопрос: "На какой территории идет война? У тебя в Украине. Ты как президент будешь за это отвечать, ты ответственен, за то что ее не предотвратил", - рассказал Лукашенко о своей беседе. Он также отметил, что власти на Украине русский язык и русскоязычных жителей угнетали и общественность стала ожидать от президента России Владимира Путина, чтобы их защитили. "Путин защитил… Были и другие причины (СВО – ред.). Гарантии безопасности для России со стороны НАТО и США. Таких гарантий дано не было. То есть складывалась ситуация, что Запад, особенно западноевропейские страны, в какой-то степени подталкивали руководство Украины к этой войне", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095397.html
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003118760.html
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в мире, украина, белоруссия, сша, александр лукашенко, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины до начала СВО

Лукашенко: к началу СВО Киев был в состоянии экономической войны с Минском

© AP Photo / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знал, что российская СВО начнется в февраля 2022 года, а если бы знал, то не защищал бы Украину, так как она на тот момент уже была в состоянии экономической войны с Минском.
"Изначально мы занимали дружескую позицию… Меня часто спрашивают, знал ли я о том, что эта война начнется в феврале три года назад. Нет, не знал. Но если бы знал, я бы Украину тогда не защищал. Потому что в этот момент уже мы, Беларусь и Украина, находились в стадии экономической войны. Украина раньше, чем американцы и Западная Европа, ввели против нас санкции, закрыли границу, арестовали тысячи наших железнодорожных вагонов с товарами, большегрузных автомобилей", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко рассказал, до чего Зеленский довел конфликт на Украине
03:46
Белорусский президент задался вопросом, почему Минск должны был бы защищать Украину, если она пошла на эскалацию отношений с Белоруссией раньше, чем США и весь Запад.
"Нас нечего упрекать. Но тем не менее, мы выступили за то, чтобы не было войны, чтобы был мир", - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что в первые дни СВО позвонил Владимиру Зеленскому. "Я задал вопрос: "На какой территории идет война? У тебя в Украине. Ты как президент будешь за это отвечать, ты ответственен, за то что ее не предотвратил", - рассказал Лукашенко о своей беседе.
Он также отметил, что власти на Украине русский язык и русскоязычных жителей угнетали и общественность стала ожидать от президента России Владимира Путина, чтобы их защитили. "Путин защитил… Были и другие причины (СВО – ред.). Гарантии безопасности для России со стороны НАТО и США. Таких гарантий дано не было. То есть складывалась ситуация, что Запад, особенно западноевропейские страны, в какой-то степени подталкивали руководство Украины к этой войне", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
08:32
 
В миреУкраинаБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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