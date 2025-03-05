Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины до начала СВО
Лукашенко: к началу СВО Киев был в состоянии экономической войны с Минском
© AP Photo / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знал, что российская СВО начнется в февраля 2022 года, а если бы знал, то не защищал бы Украину, так как она на тот момент уже была в состоянии экономической войны с Минском.
"Изначально мы занимали дружескую позицию… Меня часто спрашивают, знал ли я о том, что эта война начнется в феврале три года назад. Нет, не знал. Но если бы знал, я бы Украину тогда не защищал. Потому что в этот момент уже мы, Беларусь и Украина, находились в стадии экономической войны. Украина раньше, чем американцы и Западная Европа, ввели против нас санкции, закрыли границу, арестовали тысячи наших железнодорожных вагонов с товарами, большегрузных автомобилей", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
"Нас нечего упрекать. Но тем не менее, мы выступили за то, чтобы не было войны, чтобы был мир", - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что в первые дни СВО позвонил Владимиру Зеленскому. "Я задал вопрос: "На какой территории идет война? У тебя в Украине. Ты как президент будешь за это отвечать, ты ответственен, за то что ее не предотвратил", - рассказал Лукашенко о своей беседе.
Он также отметил, что власти на Украине русский язык и русскоязычных жителей угнетали и общественность стала ожидать от президента России Владимира Путина, чтобы их защитили. "Путин защитил… Были и другие причины (СВО – ред.). Гарантии безопасности для России со стороны НАТО и США. Таких гарантий дано не было. То есть складывалась ситуация, что Запад, особенно западноевропейские страны, в какой-то степени подталкивали руководство Украины к этой войне", - добавил Лукашенко.