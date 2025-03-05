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Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой - РИА Новости, 05.03.2025
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08:33 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003118918.html
Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой
Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает победу экс-президента США Джо Байдена на выборах 2020 года несправедливой. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:33:00+03:00
2025-03-05T08:33:00+03:00
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает победу экс-президента США Джо Байдена на выборах 2020 года несправедливой. "Когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах, я публично в парламенте буквально через несколько дней сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html
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в мире, белоруссия, сша, джо байден, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Джо Байден, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой

Лукашенко считает, что Байден не победил Трампа на выборах в 2020 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает победу экс-президента США Джо Байдена на выборах 2020 года несправедливой.
"Когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах, я публично в парламенте буквально через несколько дней сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лукашенко высказался об инаугурации Трампа
21 января, 14:41
 
В миреБелоруссияСШАДжо БайденАлександр Лукашенко
 
 
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