https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003118918.html

Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой

Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко назвал победу Байдена на выборах в 2020 году несправедливой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает победу экс-президента США Джо Байдена на выборах 2020 года несправедливой. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:33:00+03:00

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2025-03-05T08:33:00+03:00

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает победу экс-президента США Джо Байдена на выборах 2020 года несправедливой. "Когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах, я публично в парламенте буквально через несколько дней сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html

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Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, сша, джо байден, александр лукашенко