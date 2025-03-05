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Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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08:32 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003118760.html
Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине, заявив, что без поставок оружия со стороны США и их союзников боевые... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:32:00+03:00
2025-03-05T08:32:00+03:00
в мире
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сша
александр лукашенко
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине, заявив, что без поставок оружия со стороны США и их союзников боевые действия могли бы не начаться. "Разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие? Не было бы этого конфликта. Ну кому-то эта война нужна была", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003104663.html
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в мире, украина, белоруссия, сша, александр лукашенко, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

Лукашенко: без поддержки Запада конфликта на Украине не было бы

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине, заявив, что без поставок оружия со стороны США и их союзников боевые действия могли бы не начаться.
"Разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие? Не было бы этого конфликта. Ну кому-то эта война нужна была", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.
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В миреУкраинаБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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