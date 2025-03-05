https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003104663.html

Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с "сектором Газа будущего"

Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с "сектором Газа будущего" - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с "сектором Газа будущего"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американскому президенту Дональду Трампу не стоило публиковать в соцсетях видеоролик с "сектором Газа... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:36:00+03:00

2025-03-05T05:36:00+03:00

2025-03-05T05:36:00+03:00

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американскому президенту Дональду Трампу не стоило публиковать в соцсетях видеоролик с "сектором Газа будущего", отметив, что новая администрация США должна сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал видео, как отдыхает с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в секторе Газа будущего, названном в честь американского лидера - "Газа Трампа" (Trump Gaza). Согласно выложенному ролику, который, вероятно, был сгенерирован искусственным интеллектом, в секторе Газа будущего разрушенные здания сменяются небоскребами, у побережья, где полно отдыхающих, можно увидеть огромные яхты, а по улицам ездят дорогие автомобили. Видео сопровождается песней, в которой говорится о том, что Трамп "освободит" население анклава, где "больше не будет туннелей и страха". На видео несколько раз появляется человек, похожий на американского предпринимателя и главу департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, который наслаждается блюдами в ресторанах и осыпает людей деньгами. Также в ролике показывается изображение небоскреба с надписью Trump Gaza и золотая статуя Дональда Трампа. "Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать. Недавно... опубликовали ролик на платформе Х, как они (Трамп и Маск - ред.) осчастливят жителей сектора Газа. Всех выселят оттуда, распределят по каким-то странам... (Нельзя - ред.) было в такой форме об этом говорить... В политике это недопустимо", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. По словам белорусского лидера, администрации Трампа стоит "остыть" и заняться выполнением инициатив, обещанных командой республиканца в ходе его предвыборной кампании, в частности, внутренними проблемами США. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001712883.html

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в мире, сша, белоруссия, израиль, дональд трамп, александр лукашенко, биньямин нетаньяху