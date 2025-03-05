Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с "сектором Газа будущего" - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003104663.html
Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с "сектором Газа будущего"
Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с "сектором Газа будущего" - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с "сектором Газа будущего"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американскому президенту Дональду Трампу не стоило публиковать в соцсетях видеоролик с "сектором Газа... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:36:00+03:00
2025-03-05T05:36:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
израиль
дональд трамп
александр лукашенко
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_0:31:3069:1757_1920x0_80_0_0_66bba62dddc7c72d0a688beef7612345.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американскому президенту Дональду Трампу не стоило публиковать в соцсетях видеоролик с "сектором Газа будущего", отметив, что новая администрация США должна сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал видео, как отдыхает с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в секторе Газа будущего, названном в честь американского лидера - "Газа Трампа" (Trump Gaza). Согласно выложенному ролику, который, вероятно, был сгенерирован искусственным интеллектом, в секторе Газа будущего разрушенные здания сменяются небоскребами, у побережья, где полно отдыхающих, можно увидеть огромные яхты, а по улицам ездят дорогие автомобили. Видео сопровождается песней, в которой говорится о том, что Трамп "освободит" население анклава, где "больше не будет туннелей и страха". На видео несколько раз появляется человек, похожий на американского предпринимателя и главу департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, который наслаждается блюдами в ресторанах и осыпает людей деньгами. Также в ролике показывается изображение небоскреба с надписью Trump Gaza и золотая статуя Дональда Трампа. "Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать. Недавно... опубликовали ролик на платформе Х, как они (Трамп и Маск - ред.) осчастливят жителей сектора Газа. Всех выселят оттуда, распределят по каким-то странам... (Нельзя - ред.) было в такой форме об этом говорить... В политике это недопустимо", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. По словам белорусского лидера, администрации Трампа стоит "остыть" и заняться выполнением инициатив, обещанных командой республиканца в ходе его предвыборной кампании, в частности, внутренними проблемами США. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001712883.html
сша
белоруссия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_70033c3c20ed7ddf4d73fbb273184a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, израиль, дональд трамп, александр лукашенко, биньямин нетаньяху
В мире, США, Белоруссия, Израиль, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Биньямин Нетаньяху
Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с "сектором Газа будущего"

Лукашенко: Трампу не стоило публиковать видео с "сектором Газа будущего"

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американскому президенту Дональду Трампу не стоило публиковать в соцсетях видеоролик с "сектором Газа будущего", отметив, что новая администрация США должна сосредоточиться на внутренних проблемах страны.
Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал видео, как отдыхает с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в секторе Газа будущего, названном в честь американского лидера - "Газа Трампа" (Trump Gaza). Согласно выложенному ролику, который, вероятно, был сгенерирован искусственным интеллектом, в секторе Газа будущего разрушенные здания сменяются небоскребами, у побережья, где полно отдыхающих, можно увидеть огромные яхты, а по улицам ездят дорогие автомобили. Видео сопровождается песней, в которой говорится о том, что Трамп "освободит" население анклава, где "больше не будет туннелей и страха". На видео несколько раз появляется человек, похожий на американского предпринимателя и главу департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, который наслаждается блюдами в ресторанах и осыпает людей деньгами. Также в ролике показывается изображение небоскреба с надписью Trump Gaza и золотая статуя Дональда Трампа.
"Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать. Недавно... опубликовали ролик на платформе Х, как они (Трамп и Маск - ред.) осчастливят жителей сектора Газа. Всех выселят оттуда, распределят по каким-то странам... (Нельзя - ред.) было в такой форме об этом говорить... В политике это недопустимо", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
По словам белорусского лидера, администрации Трампа стоит "остыть" и заняться выполнением инициатив, обещанных командой республиканца в ходе его предвыборной кампании, в частности, внутренними проблемами США.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
Газа Трампа. Дональд Трамп выложил видео о будущем сектора Газы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в Газе
26 февраля, 13:53
 
В миреСШАБелоруссияИзраильДональд ТрампАлександр ЛукашенкоБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала