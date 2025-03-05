https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003101099.html
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией и сохранить сам Евросоюз, несмотря на его... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:52:00+03:00
2025-03-05T04:52:00+03:00
2025-03-05T04:52:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией и сохранить сам Евросоюз, несмотря на его "непонятную" политику. "Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить ЕС, сумеют и наладить отношения, в том числе... с Россией", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990793598.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_ea243c2f50833005e92376bce484a1a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, александр лукашенко, евросоюз, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евросоюз, В мире
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией
Лукашенко заявил, что в ЕС есть люди, способные наладить отношения с Россией