Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003101099.html
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией и сохранить сам Евросоюз, несмотря на его... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:52:00+03:00
2025-03-05T04:52:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией и сохранить сам Евросоюз, несмотря на его "непонятную" политику. "Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить ЕС, сумеют и наладить отношения, в том числе... с Россией", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990793598.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_ea243c2f50833005e92376bce484a1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, александр лукашенко, евросоюз, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евросоюз, В мире
Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией

Лукашенко заявил, что в ЕС есть люди, способные наладить отношения с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией и сохранить сам Евросоюз, несмотря на его "непонятную" политику.
"Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить ЕС, сумеют и наладить отношения, в том числе... с Россией", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
23 декабря 2024, 11:37
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала