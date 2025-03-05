https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003101099.html

Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией

Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко: в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией и сохранить сам Евросоюз, несмотря на его... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:52:00+03:00

2025-03-05T04:52:00+03:00

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ЕС есть люди, которые сумеют наладить отношения с Россией и сохранить сам Евросоюз, несмотря на его "непонятную" политику. "Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить ЕС, сумеют и наладить отношения, в том числе... с Россией", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990793598.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, евросоюз, в мире