https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003100988.html

Избрание Трампа помогло избежать ядерного противостояния, заявил Лукашенко

Избрание Трампа помогло избежать ядерного противостояния, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Избрание Трампа помогло избежать ядерного противостояния, заявил Лукашенко

Если бы Джо Байден остался президентом США, мир бы очень близко подошел к ядерному противостоянию, но избрание Дональда Трампа на пост американского лидера... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:52:00+03:00

2025-03-05T04:52:00+03:00

2025-03-05T04:52:00+03:00

сша

белоруссия

дональд трамп

александр лукашенко

джо байден

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Если бы Джо Байден остался президентом США, мир бы очень близко подошел к ядерному противостоянию, но избрание Дональда Трампа на пост американского лидера помогло этого избежать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мне кажется, мы бы очень близко подошли к ядерному противостоянию, к третьей мировой войне. Избрание Трампа, по крайней мере на сегодняшний день, позволило избежать этого крайнего сценария", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003100851.html

сша

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сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко, джо байден