Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине
Лукашенко: Минск не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoАлександр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется.
"Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине. Никакого посредничества. Надо будет, (если - ред.) кто-то будет видеть, те, кто решает этот вопрос, интерес к Беларуси, - мы всегда готовы к этому. Но влазить в разборки эти", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Он отметил, что Минск уже однажды "влез". "Здесь состоялись переговоры между Россией и Западом (речь о переговорах в нормандском формате в Минске в 2015 году – ред.). Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Но это вранье, это совсем не так тогда было - все было серьезно, и никто никого не собирался обманывать", - сказал Лукашенко.
По его словам, позже, когда ситуация изменилась, экс-лидерам Франции и Германии Франсуа Олланду и Ангеле Меркель "надо было встроиться в эту ситуацию", и они сказали, что сыграли главную роль в том, чтобы Украина получила время на подготовку к военным действиям с Россией. "Это вранье. Но в политике бывает", - добавил Лукашенко.