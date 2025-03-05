Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003100691.html
Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине
Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:50:00+03:00
2025-03-05T04:50:00+03:00
украина
минск
россия
александр лукашенко
франсуа олланд
ангела меркель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_587:0:3069:1396_1920x0_80_0_0_893829c667fa4e8d6196700106927591.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется. "Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине. Никакого посредничества. Надо будет, (если - ред.) кто-то будет видеть, те, кто решает этот вопрос, интерес к Беларуси, - мы всегда готовы к этому. Но влазить в разборки эти", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Он отметил, что Минск уже однажды "влез". "Здесь состоялись переговоры между Россией и Западом (речь о переговорах в нормандском формате в Минске в 2015 году – ред.). Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Но это вранье, это совсем не так тогда было - все было серьезно, и никто никого не собирался обманывать", - сказал Лукашенко. По его словам, позже, когда ситуация изменилась, экс-лидерам Франции и Германии Франсуа Олланду и Ангеле Меркель "надо было встроиться в эту ситуацию", и они сказали, что сыграли главную роль в том, чтобы Украина получила время на подготовку к военным действиям с Россией. "Это вранье. Но в политике бывает", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20250303/lukashenko-2002844734.html
украина
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_1f22a53e885259e16e3b8f9f7a047fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, минск, россия, александр лукашенко, франсуа олланд, ангела меркель
Украина, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель
Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине

Лукашенко: Минск не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине

© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется.
"Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине. Никакого посредничества. Надо будет, (если - ред.) кто-то будет видеть, те, кто решает этот вопрос, интерес к Беларуси, - мы всегда готовы к этому. Но влазить в разборки эти", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Он отметил, что Минск уже однажды "влез". "Здесь состоялись переговоры между Россией и Западом (речь о переговорах в нормандском формате в Минске в 2015 году – ред.). Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Но это вранье, это совсем не так тогда было - все было серьезно, и никто никого не собирался обманывать", - сказал Лукашенко.
По его словам, позже, когда ситуация изменилась, экс-лидерам Франции и Германии Франсуа Олланду и Ангеле Меркель "надо было встроиться в эту ситуацию", и они сказали, что сыграли главную роль в том, чтобы Украина получила время на подготовку к военным действиям с Россией. "Это вранье. Но в политике бывает", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине
3 марта, 20:26
 
УкраинаМинскРоссияАлександр ЛукашенкоФрансуа ОлландАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала