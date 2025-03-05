https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003100691.html

Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине

Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:50:00+03:00

2025-03-05T04:50:00+03:00

2025-03-05T04:50:00+03:00

украина

минск

россия

александр лукашенко

франсуа олланд

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется. "Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине. Никакого посредничества. Надо будет, (если - ред.) кто-то будет видеть, те, кто решает этот вопрос, интерес к Беларуси, - мы всегда готовы к этому. Но влазить в разборки эти", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Он отметил, что Минск уже однажды "влез". "Здесь состоялись переговоры между Россией и Западом (речь о переговорах в нормандском формате в Минске в 2015 году – ред.). Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Но это вранье, это совсем не так тогда было - все было серьезно, и никто никого не собирался обманывать", - сказал Лукашенко. По его словам, позже, когда ситуация изменилась, экс-лидерам Франции и Германии Франсуа Олланду и Ангеле Меркель "надо было встроиться в эту ситуацию", и они сказали, что сыграли главную роль в том, чтобы Украина получила время на подготовку к военным действиям с Россией. "Это вранье. Но в политике бывает", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20250303/lukashenko-2002844734.html

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украина, минск, россия, александр лукашенко, франсуа олланд, ангела меркель