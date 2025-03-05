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Байден не принимал решения сам, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
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04:48 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003100559.html
Байден не принимал решения сам, считает Лукашенко
Байден не принимал решения сам, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Байден не принимал решения сам, считает Лукашенко
Экс-президент США Джо Байден не принимал решения самостоятельно, а действовал в соответствии с рекомендациями своих советников, военных и представителей... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:48:00+03:00
2025-03-05T04:48:00+03:00
сша
джо байден
александр лукашенко
министерство обороны сша
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден не принимал решения самостоятельно, а действовал в соответствии с рекомендациями своих советников, военных и представителей промышленности, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Джо Байден – не (нынешний президент США Дональд) Трамп. Трамп самостоятельный, даже если и неправильно, но он примет решение. Байден сам решения не принимал... У него куча советников по военным вопросам сидели в Пентагоне, по вопросам внешних вопросов – (Энтони) Блинкен, бывший госсекретарь... Создавалась огромная армия, которая подталкивала Джо Байдена в определенном направлении", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Лукашенко также предположил, что из-за особенностей своего характера и "физического положения" Байден не мог противостоять политическим и экономическим элитам США так же, как это делает Трамп.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003100404.html
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сша, джо байден, александр лукашенко, министерство обороны сша
США, Джо Байден, Александр Лукашенко, Министерство обороны США
Байден не принимал решения сам, считает Лукашенко

Лукашенко: Байден сам решения не принимал

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден не принимал решения самостоятельно, а действовал в соответствии с рекомендациями своих советников, военных и представителей промышленности, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Джо Байден – не (нынешний президент США Дональд) Трамп. Трамп самостоятельный, даже если и неправильно, но он примет решение. Байден сам решения не принимал... У него куча советников по военным вопросам сидели в Пентагоне, по вопросам внешних вопросов – (Энтони) Блинкен, бывший госсекретарь... Создавалась огромная армия, которая подталкивала Джо Байдена в определенном направлении", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Лукашенко также предположил, что из-за особенностей своего характера и "физического положения" Байден не мог противостоять политическим и экономическим элитам США так же, как это делает Трамп.
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СШАДжо БайденАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны США
 
 
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