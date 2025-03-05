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Россия будет стремиться наладить отношения с США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
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04:38 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099554.html
Россия будет стремиться наладить отношения с США, заявил Лукашенко
Россия будет стремиться наладить отношения с США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Россия будет стремиться наладить отношения с США, заявил Лукашенко
Россия будет стремиться наладить "очень добрые отношения" с США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:38:00+03:00
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россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Россия будет стремиться наладить "очень добрые отношения" с США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Соединенные Штаты Америки - это первая страна в мире. Высокотехнологичная, богатая. Они способны на многое. На многое. Это в России понимают. И Россия будет стремиться наладить очень добрые отношения с Соединенными Штатами Америки", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095254.html
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россия, сша, белоруссия, александр лукашенко
Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко
Россия будет стремиться наладить отношения с США, заявил Лукашенко

Лукашенко: Россия будет стремиться наладить очень добрые отношения с США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Россия будет стремиться наладить "очень добрые отношения" с США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Соединенные Штаты Америки - это первая страна в мире. Высокотехнологичная, богатая. Они способны на многое. На многое. Это в России понимают. И Россия будет стремиться наладить очень добрые отношения с Соединенными Штатами Америки", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
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03:45
 
РоссияСШАБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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