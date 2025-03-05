https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099554.html

Россия будет стремиться наладить отношения с США, заявил Лукашенко

Россия будет стремиться наладить отношения с США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Россия будет стремиться наладить отношения с США, заявил Лукашенко

Россия будет стремиться наладить "очень добрые отношения" с США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:38:00+03:00

2025-03-05T04:38:00+03:00

2025-03-05T04:38:00+03:00

россия

сша

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Россия будет стремиться наладить "очень добрые отношения" с США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Соединенные Штаты Америки - это первая страна в мире. Высокотехнологичная, богатая. Они способны на многое. На многое. Это в России понимают. И Россия будет стремиться наладить очень добрые отношения с Соединенными Штатами Америки", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095254.html

россия

сша

белоруссия

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2025

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россия, сша, белоруссия, александр лукашенко