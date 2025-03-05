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Лукашенко выступил против роли посредника в отношениях стран - РИА Новости, 05.03.2025
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04:32 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098987.html
Лукашенко выступил против роли посредника в отношениях стран
Лукашенко выступил против роли посредника в отношениях стран - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко выступил против роли посредника в отношениях стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отрицательно относится к роли некоего посредника в отношениях стран, но Минск готов помочь организовать,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:32:00+03:00
2025-03-05T04:32:00+03:00
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отрицательно относится к роли некоего посредника в отношениях стран, но Минск готов помочь организовать, подтолкнуть какой-то процесс. "Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США и Китаем и так далее. У нас с Россией и Китаем блестящие отношения. Но тем не менее, упаси Господь быть между гигантами каким-то посредником. Для того, чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом или еще чем-то", - заявил глава государства в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Лукашенко пояснил, что он на это не способен и что он является сторонником искренней политики. "Если где-то что-то помочь организовать, подтолкнуть какой-то процесс, если это в моих силах и в силах Беларуси, - с большим удовольствием. Но только к тому, чтобы людям было лучше", - сказал белорусский президент. Он также заявил, что в политике не стоит возвращаться к прошлому, это невозможно с учетом быстро меняющегося времени, а нужно двигаться вперед в соответствии с той ситуацией, которая складывается. Лукашенко заметил, что никто не мог подумать, что с приходом новой власти в США так быстро изменится ситуация в отношениях между Востоком и Западом. "Но один человек, который рискнул это сделать, (президент США) Дональд Трамп, очень быстро ситуацию с головы на ноги поставил, будем надеяться", - сказал он.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098735.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541080.html
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сша, белоруссия, россия, александр лукашенко, дональд трамп
США, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко выступил против роли посредника в отношениях стран

Лукашенко заявил, что ненавидит роль посредника в отношениях стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отрицательно относится к роли некоего посредника в отношениях стран, но Минск готов помочь организовать, подтолкнуть какой-то процесс.
"Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США и Китаем и так далее. У нас с Россией и Китаем блестящие отношения. Но тем не менее, упаси Господь быть между гигантами каким-то посредником. Для того, чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом или еще чем-то", - заявил глава государства в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Лукашенко пояснил, что он на это не способен и что он является сторонником искренней политики. "Если где-то что-то помочь организовать, подтолкнуть какой-то процесс, если это в моих силах и в силах Беларуси, - с большим удовольствием. Но только к тому, чтобы людям было лучше", - сказал белорусский президент.
Он также заявил, что в политике не стоит возвращаться к прошлому, это невозможно с учетом быстро меняющегося времени, а нужно двигаться вперед в соответствии с той ситуацией, которая складывается.
Лукашенко заметил, что никто не мог подумать, что с приходом новой власти в США так быстро изменится ситуация в отношениях между Востоком и Западом. "Но один человек, который рискнул это сделать, (президент США) Дональд Трамп, очень быстро ситуацию с головы на ноги поставил, будем надеяться", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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СШАБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
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