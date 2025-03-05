https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098735.html
Киев начал эскалацию отношений с Белоруссией раньше США, заявил Лукашенко
Киев начал эскалацию отношений с Белоруссией раньше США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Киев начал эскалацию отношений с Белоруссией раньше США, заявил Лукашенко
Киев пошел на эскалацию отношений с Белоруссией раньше, чем США и другие страны Запада, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:30:00+03:00
2025-03-05T04:30:00+03:00
2025-03-05T04:30:00+03:00
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Киев пошел на эскалацию отношений с Белоруссией раньше, чем США и другие страны Запада, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Почему я должен был защищать Украину? Украина пошла на эскалацию отношений с Белоруссией раньше, чем американцы и весь Запад", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098503.html
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белоруссия, киев, украина, александр лукашенко
Белоруссия, Киев, Украина, Александр Лукашенко
Киев начал эскалацию отношений с Белоруссией раньше США, заявил Лукашенко
Лукашенко: Киев пошел на эскалацию отношений с Белоруссией раньше, чем США