https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098370.html

Лукашенко ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину

Лукашенко ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится с отправкой европейских "миротворцев" на Украину, и отметил, что руководство... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:26:00+03:00

2025-03-05T04:26:00+03:00

2025-03-05T04:26:00+03:00

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится с отправкой европейских "миротворцев" на Украину, и отметил, что руководство Евросоюза занимает очень агрессивную позицию в отношении РФ. "По поводу направления туда (на Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день, тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего, в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию (в отношении РФ - ред.) в данный момент", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

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в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко