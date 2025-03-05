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Лукашенко ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину - РИА Новости, 05.03.2025
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04:26 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098370.html
Лукашенко ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину
Лукашенко ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится с отправкой европейских "миротворцев" на Украину, и отметил, что руководство... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:26:00+03:00
2025-03-05T04:26:00+03:00
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белоруссия
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится с отправкой европейских "миротворцев" на Украину, и отметил, что руководство Евросоюза занимает очень агрессивную позицию в отношении РФ. "По поводу направления туда (на Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день, тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего, в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию (в отношении РФ - ред.) в данный момент", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
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в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину

Лукашенко: Россия не согласится с отправкой европейских миротворцев на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится с отправкой европейских "миротворцев" на Украину, и отметил, что руководство Евросоюза занимает очень агрессивную позицию в отношении РФ.
"По поводу направления туда (на Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день, тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего, в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию (в отношении РФ - ред.) в данный момент", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
 
В миреРоссияУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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