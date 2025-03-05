Лукашенко рассказал о последствиях нападения на Белоруссию
Лукашенко: нападение на Белоруссию не обязательно приведет к ядерному ответу
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Нападение на Белоруссию не обязательно повлечет ядерный ответ, но в экстремальной ситуации он будет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
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"Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы. И не факт, что это начнется с ядерного противостояния, с применения, допустим, тактического ядерного оружия", - сказал Лукашенко.
По его словам, "если со стороны, к примеру, Запада, Польши, или откуда-то происходит нападение" на Белоруссию, то это не значит, что завтра будет применено ядерное оружие.
"Много же других методов – дипломатических, силовых, обычное оружие, тот же "Орешник" и прочее. Но никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует это оружие (ядерное – ред.), чтобы его применить. Точно так же поступят и США", - заключил он.
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