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Лукашенко рассказал о последствиях нападения на Белоруссию - РИА Новости, 05.03.2025
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04:24 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098112.html
Лукашенко рассказал о последствиях нападения на Белоруссию
Лукашенко рассказал о последствиях нападения на Белоруссию - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко рассказал о последствиях нападения на Белоруссию
Нападение на Белоруссию не обязательно повлечет ядерный ответ, но в экстремальной ситуации он будет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:24:00+03:00
2025-03-05T04:24:00+03:00
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Нападение на Белоруссию не обязательно повлечет ядерный ответ, но в экстремальной ситуации он будет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. "Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы. И не факт, что это начнется с ядерного противостояния, с применения, допустим, тактического ядерного оружия", - сказал Лукашенко. По его словам, "если со стороны, к примеру, Запада, Польши, или откуда-то происходит нападение" на Белоруссию, то это не значит, что завтра будет применено ядерное оружие. "Много же других методов – дипломатических, силовых, обычное оружие, тот же "Орешник" и прочее. Но никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует это оружие (ядерное – ред.), чтобы его применить. Точно так же поступят и США", - заключил он.
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975044734.html
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в мире, белоруссия, россия, польша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Польша, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о последствиях нападения на Белоруссию

Лукашенко: нападение на Белоруссию не обязательно приведет к ядерному ответу

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Нападение на Белоруссию не обязательно повлечет ядерный ответ, но в экстремальной ситуации он будет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
«
"Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы. И не факт, что это начнется с ядерного противостояния, с применения, допустим, тактического ядерного оружия", - сказал Лукашенко.
По его словам, "если со стороны, к примеру, Запада, Польши, или откуда-то происходит нападение" на Белоруссию, то это не значит, что завтра будет применено ядерное оружие.
"Много же других методов – дипломатических, силовых, обычное оружие, тот же "Орешник" и прочее. Но никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует это оружие (ядерное – ред.), чтобы его применить. Точно так же поступят и США", - заключил он.
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