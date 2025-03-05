https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097528.html

Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко

Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский президент Дональд Трамп не пойдет на войну ни с Китаем, ни с Россией, так как понимает... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:18:00+03:00

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2025-03-05T04:18:00+03:00

россия

китай

белоруссия

александр лукашенко

дональд трамп

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский президент Дональд Трамп не пойдет на войну ни с Китаем, ни с Россией, так как понимает возможные последствия этого. "Трамп воевать не будет ни с Китаем, ни с Россией. Он знает, чем это закончится, в этом отношении он умный человек", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096806.html

россия

китай

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россия, китай, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп