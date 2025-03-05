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Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
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04:18 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097528.html
Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко
Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский президент Дональд Трамп не пойдет на войну ни с Китаем, ни с Россией, так как понимает... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:18:00+03:00
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китай
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александр лукашенко
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский президент Дональд Трамп не пойдет на войну ни с Китаем, ни с Россией, так как понимает возможные последствия этого. "Трамп воевать не будет ни с Китаем, ни с Россией. Он знает, чем это закончится, в этом отношении он умный человек", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096806.html
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россия, китай, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп
Россия, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко

Лукашенко: Трамп не будет воевать с Китаем и Россией, он понимает последствия

© AP Photo / Carl CourtДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Дональд Трамп. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский президент Дональд Трамп не пойдет на войну ни с Китаем, ни с Россией, так как понимает возможные последствия этого.
"Трамп воевать не будет ни с Китаем, ни с Россией. Он знает, чем это закончится, в этом отношении он умный человек", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну
04:10
 
РоссияКитайБелоруссияАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
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