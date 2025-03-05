https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097528.html
Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко
Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский президент Дональд Трамп не пойдет на войну ни с Китаем, ни с Россией, так как понимает... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:18:00+03:00
2025-03-05T04:18:00+03:00
2025-03-05T04:18:00+03:00
россия
китай
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dfec60e7d82929aa3ac1a3f32010982.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский президент Дональд Трамп не пойдет на войну ни с Китаем, ни с Россией, так как понимает возможные последствия этого. "Трамп воевать не будет ни с Китаем, ни с Россией. Он знает, чем это закончится, в этом отношении он умный человек", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096806.html
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_53c6c733fce0f2bcd5fa636cabbc3272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп
Россия, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Трамп не будет воевать с Россией и Китаем, заявил Лукашенко
Лукашенко: Трамп не будет воевать с Китаем и Россией, он понимает последствия