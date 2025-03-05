https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097416.html
Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую
Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую, не должно быть каких-то "мостов". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:15:00+03:00
2025-03-05T04:15:00+03:00
2025-03-05T04:15:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую, не должно быть каких-то "мостов". "Вообще, не только между Западом и Востоком, время сегодня такое, что между людьми не должно быть никаких мостов. Мы должны напрямую сотрудничать друг с другом. Про Восток, Запад, части света - про это и речь быть не может. Это мы придумали с вами все это (идею "мостов" между странами - ред.) и сподвигли к такому нехорошему развитию событий на нашей планете", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095006.html
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белоруссия, александр лукашенко
Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую
Лукашенко: Запад и Восток должны сотрудничать напрямую, а не через мосты