https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097416.html

Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую

Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую, не должно быть каких-то "мостов". РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:15:00+03:00

2025-03-05T04:15:00+03:00

2025-03-05T04:15:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад и Восток должны сотрудничать напрямую, не должно быть каких-то "мостов". "Вообще, не только между Западом и Востоком, время сегодня такое, что между людьми не должно быть никаких мостов. Мы должны напрямую сотрудничать друг с другом. Про Восток, Запад, части света - про это и речь быть не может. Это мы придумали с вами все это (идею "мостов" между странами - ред.) и сподвигли к такому нехорошему развитию событий на нашей планете", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095006.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко