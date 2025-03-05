Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 05.03.2025 (обновлено: 09:34 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097162.html
Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:13:00+03:00
2025-03-05T09:34:00+03:00
белоруссия
киев
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f42911aa4de3dfae9b0823681cf28d0a.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры. "Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться", - сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/putin-2003095778.html
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Сядем и спокойно договоримся". Лукашенко пригласил Трампа в Белоруссию
"Сядем и спокойно договоримся". Лукашенко пригласил Трампа в Белоруссию
2025-03-05T04:13
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133162_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92ff613c328e19b17697f45b498d7eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Белоруссия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

Лукашенко: Путину, Трампу и Зеленскому стоит провести переговоры в Белоруссии

Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры.
"Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться", - сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко рассказал, что Путин обсудил с ним детали переговоров с Трампом
03:48
 
БелоруссияКиевВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала