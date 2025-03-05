https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097162.html

Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:13:00+03:00

2025-03-05T04:13:00+03:00

2025-03-05T09:34:00+03:00

белоруссия

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дональд трамп

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры. "Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться", - сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/putin-2003095778.html

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"Сядем и спокойно договоримся". Лукашенко пригласил Трампа в Белоруссию "Сядем и спокойно договоримся". Лукашенко пригласил Трампа в Белоруссию 2025-03-05T04:13 true PT0M32S

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белоруссия, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский