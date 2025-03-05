https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097024.html
Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID
Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию Агентства США по международному развитию (USAID), которое, по словам... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:13:00+03:00
2025-03-05T04:13:00+03:00
2025-03-05T04:13:00+03:00
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию Агентства США по международному развитию (USAID), которое, по словам белорусского лидера, занималось организацией госпереворотов, в том числе на Украине. "Маск - молодец, что начал делать ревизию расходов денежных средств США. USAID закрыли, и так далее, чем они (USAID - ред.) занимались? Они финансировали перевороты в странах. Около пяти с лишним миллиардов... было направлено на Украину для того, чтобы совершить майдан", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
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в мире, украина, белоруссия, сша, александр лукашенко, агентство по международному развитию сша, илон маск
В мире, Украина, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Агентство по международному развитию США, Илон Маск
Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID
Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию USAID