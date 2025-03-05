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Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID - РИА Новости, 05.03.2025
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04:13 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097024.html
Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID
Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию Агентства США по международному развитию (USAID), которое, по словам... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:13:00+03:00
2025-03-05T04:13:00+03:00
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию Агентства США по международному развитию (USAID), которое, по словам белорусского лидера, занималось организацией госпереворотов, в том числе на Украине. "Маск - молодец, что начал делать ревизию расходов денежных средств США. USAID закрыли, и так далее, чем они (USAID - ред.) занимались? Они финансировали перевороты в странах. Около пяти с лишним миллиардов... было направлено на Украину для того, чтобы совершить майдан", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
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в мире, украина, белоруссия, сша, александр лукашенко, агентство по международному развитию сша, илон маск
В мире, Украина, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Агентство по международному развитию США, Илон Маск
Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID

Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию USAID

© AP PhotoИлон Маск на заседании кабинета американской администрации
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию Агентства США по международному развитию (USAID), которое, по словам белорусского лидера, занималось организацией госпереворотов, в том числе на Украине.
«
"Маск - молодец, что начал делать ревизию расходов денежных средств США. USAID закрыли, и так далее, чем они (USAID - ред.) занимались? Они финансировали перевороты в странах. Около пяти с лишним миллиардов... было направлено на Украину для того, чтобы совершить майдан", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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В миреУкраинаБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоАгентство по международному развитию СШАИлон Маск
 
 
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