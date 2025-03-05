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Лукашенко утверждает, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке" - РИА Новости, 05.03.2025
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04:11 05.03.2025 (обновлено: 04:16 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096913.html
Лукашенко утверждает, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке"
Лукашенко утверждает, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке" - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко утверждает, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:11:00+03:00
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белоруссия
александр лукашенко
евгений пригожин
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке". "В то время Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096465.html
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белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин
Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин
Лукашенко утверждает, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке"

Лукашенко: Пригожин рвался к ядерной кнопке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке".
"В то время Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений Пригожин
 
 
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