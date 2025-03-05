https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096913.html

Лукашенко утверждает, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке"

Лукашенко утверждает, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке" - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко утверждает, что Пригожин "рвался к ядерной кнопке"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке". РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:11:00+03:00

2025-03-05T04:11:00+03:00

2025-03-05T04:16:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

евгений пригожин

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке". "В то время Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096465.html

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белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин