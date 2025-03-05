https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096806.html

Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну

Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну

Президент Беларуссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Дональд Трамп не является тем человеком, который может инициировать ядерную войну. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:10:00+03:00

2025-03-05T04:10:00+03:00

2025-03-05T04:10:00+03:00

дональд трамп

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Беларуссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Дональд Трамп не является тем человеком, который может инициировать ядерную войну. "В ситуации, когда мы действительно уже начали говорить о ядерной войне, почему за Трампа проголосовало большинство? У него большая семья. У Трампа много маленьких детей и внуков... Я рад, что он был избран, потому что у него есть дети, и я вижу, что он очень любит свою семью... Человек, который имеет такую любовь к детям и семье, мне кажется, никогда не нажмет на красную кнопку," - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096695.html

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дональд трамп, александр лукашенко