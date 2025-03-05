Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096806.html
Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну
Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну
Президент Беларуссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Дональд Трамп не является тем человеком, который может инициировать ядерную войну. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:10:00+03:00
2025-03-05T04:10:00+03:00
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_b046eb328f97f1aad12520c6a4d95904.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Беларуссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Дональд Трамп не является тем человеком, который может инициировать ядерную войну. "В ситуации, когда мы действительно уже начали говорить о ядерной войне, почему за Трампа проголосовало большинство? У него большая семья. У Трампа много маленьких детей и внуков... Я рад, что он был избран, потому что у него есть дети, и я вижу, что он очень любит свою семью... Человек, который имеет такую любовь к детям и семье, мне кажется, никогда не нажмет на красную кнопку," - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096695.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5349a62e56ff6a587fbc15c965aa4e6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, александр лукашенко
Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко считает, что Трамп не будет начинать ядерную войну

Лукашенко: Трамп не такой человек, который будет начинать ядерную войну

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Беларуссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Дональд Трамп не является тем человеком, который может инициировать ядерную войну.
"В ситуации, когда мы действительно уже начали говорить о ядерной войне, почему за Трампа проголосовало большинство? У него большая семья. У Трампа много маленьких детей и внуков... Я рад, что он был избран, потому что у него есть дети, и я вижу, что он очень любит свою семью... Человек, который имеет такую любовь к детям и семье, мне кажется, никогда не нажмет на красную кнопку," - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко пожелал Трампу быть эффективным президентом
04:08
 
Дональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала