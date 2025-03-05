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Путин действует в интересах собственного народа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
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04:07 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096581.html
Путин действует в интересах собственного народа, заявил Лукашенко
Путин действует в интересах собственного народа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Путин действует в интересах собственного народа, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина человеком, который действует в интересах собственного народа. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:07:00+03:00
2025-03-05T04:07:00+03:00
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина человеком, который действует в интересах собственного народа. "Путин и нынешнее руководство России не будут проводить политику, чтобы разрушить некую ось. Путин - человек, который действует в интересах собственного народа. Для него интересы народа превыше всего", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096203.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин действует в интересах собственного народа, заявил Лукашенко

Лукашенко: Путин действует в интересах собственного народа

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина человеком, который действует в интересах собственного народа.
"Путин и нынешнее руководство России не будут проводить политику, чтобы разрушить некую ось. Путин - человек, который действует в интересах собственного народа. Для него интересы народа превыше всего", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине, заявил Лукашенко
03:59
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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