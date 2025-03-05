https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096581.html

Путин действует в интересах собственного народа, заявил Лукашенко

Путин действует в интересах собственного народа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Путин действует в интересах собственного народа, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина человеком, который действует в интересах собственного народа. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:07:00+03:00

2025-03-05T04:07:00+03:00

2025-03-05T04:07:00+03:00

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина человеком, который действует в интересах собственного народа. "Путин и нынешнее руководство России не будут проводить политику, чтобы разрушить некую ось. Путин - человек, который действует в интересах собственного народа. Для него интересы народа превыше всего", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096203.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин