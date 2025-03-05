https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096465.html

Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского

Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:03:00+03:00

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2025-03-05T04:03:00+03:00

белоруссия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов. "Мне его (Зеленского - ред.) тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был на Украине, мы вели с Зеленским переговоры... Были теплые дружеские отношения. Но то, что он пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095397.html

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белоруссия, украина, александр лукашенко