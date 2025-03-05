https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096465.html
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:03:00+03:00
2025-03-05T04:03:00+03:00
2025-03-05T04:03:00+03:00
белоруссия
украина
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8aaa657fe951ab10e27558bfd658aa2e.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов. "Мне его (Зеленского - ред.) тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был на Украине, мы вели с Зеленским переговоры... Были теплые дружеские отношения. Но то, что он пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095397.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b6671dbe41da2d37eacb2fd17539981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, александр лукашенко
Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского
Лукашенко: мне жаль Зеленского, но он пошел на поводу у крайних националистов