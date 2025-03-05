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Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
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04:03 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096465.html
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:03:00+03:00
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белоруссия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов. "Мне его (Зеленского - ред.) тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был на Украине, мы вели с Зеленским переговоры... Были теплые дружеские отношения. Но то, что он пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095397.html
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белоруссия, украина, александр лукашенко
Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского

Лукашенко: мне жаль Зеленского, но он пошел на поводу у крайних националистов

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов.
"Мне его (Зеленского - ред.) тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был на Украине, мы вели с Зеленским переговоры... Были теплые дружеские отношения. Но то, что он пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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БелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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