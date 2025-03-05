https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096203.html

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине, заявил Лукашенко

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин в беседе с ним подтвердил готовность Москвы сесть за стол переговоров по... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:59:00+03:00

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2025-03-05T03:59:00+03:00

украина

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин в беседе с ним подтвердил готовность Москвы сесть за стол переговоров по Украине. "Он сказал: мы за это. Мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить Украину. Если это касается Украины, то мы говорим с украинцами", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.

https://ria.ru/20250305/putin-2003095778.html

украина

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украина, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин