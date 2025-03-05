https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096076.html
Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией
Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным в будущем союз между США и Россией, он важен, чтобы мир сохранял равновесие и избегал... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:52:00+03:00
2025-03-05T03:52:00+03:00
2025-03-05T03:53:00+03:00
россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным в будущем союз между США и Россией, он важен, чтобы мир сохранял равновесие и избегал конфликтов. "Это точно возможно, в жизни нет ничего невозможного. Это во-первых. Во-вторых, Россия всегда будет вашим союзником. Она остается одной из самых мощных военных держав, но не против кого-то конкретно. Вы и Россия можете объединиться против общего врага только в том случае, если он представляет угрозу для России и для вас. Сейчас у России нет врагов, и у США по большому счету тоже нет врагов. Для того, чтобы мир сохранял равновесие и избегал запутанных конфликтов, подобных тем, что происходят на Ближнем Востоке и на Украине. Для того, чтобы конфликты не происходили, альянс Соединенных Штатов и России является возможным и важным. Альянс имел бы решающее значение для экономического развития", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095254.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, белоруссия, александр лукашенко
Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией
Лукашенко: в будущем возможен союз США и России