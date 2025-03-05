https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096076.html

Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией

Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным в будущем союз между США и Россией, он важен, чтобы мир сохранял равновесие и избегал... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:52:00+03:00

2025-03-05T03:52:00+03:00

2025-03-05T03:53:00+03:00

россия

сша

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным в будущем союз между США и Россией, он важен, чтобы мир сохранял равновесие и избегал конфликтов. "Это точно возможно, в жизни нет ничего невозможного. Это во-первых. Во-вторых, Россия всегда будет вашим союзником. Она остается одной из самых мощных военных держав, но не против кого-то конкретно. Вы и Россия можете объединиться против общего врага только в том случае, если он представляет угрозу для России и для вас. Сейчас у России нет врагов, и у США по большому счету тоже нет врагов. Для того, чтобы мир сохранял равновесие и избегал запутанных конфликтов, подобных тем, что происходят на Ближнем Востоке и на Украине. Для того, чтобы конфликты не происходили, альянс Соединенных Штатов и России является возможным и важным. Альянс имел бы решающее значение для экономического развития", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095254.html

россия

сша

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россия, сша, белоруссия, александр лукашенко