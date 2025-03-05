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Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией - РИА Новости, 05.03.2025
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03:52 05.03.2025 (обновлено: 03:53 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096076.html
Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией
Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным в будущем союз между США и Россией, он важен, чтобы мир сохранял равновесие и избегал... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:52:00+03:00
2025-03-05T03:53:00+03:00
россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным в будущем союз между США и Россией, он важен, чтобы мир сохранял равновесие и избегал конфликтов. "Это точно возможно, в жизни нет ничего невозможного. Это во-первых. Во-вторых, Россия всегда будет вашим союзником. Она остается одной из самых мощных военных держав, но не против кого-то конкретно. Вы и Россия можете объединиться против общего врага только в том случае, если он представляет угрозу для России и для вас. Сейчас у России нет врагов, и у США по большому счету тоже нет врагов. Для того, чтобы мир сохранял равновесие и избегал запутанных конфликтов, подобных тем, что происходят на Ближнем Востоке и на Украине. Для того, чтобы конфликты не происходили, альянс Соединенных Штатов и России является возможным и важным. Альянс имел бы решающее значение для экономического развития", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095254.html
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россия, сша, белоруссия, александр лукашенко
Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией

Лукашенко: в будущем возможен союз США и России

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным в будущем союз между США и Россией, он важен, чтобы мир сохранял равновесие и избегал конфликтов.
"Это точно возможно, в жизни нет ничего невозможного. Это во-первых. Во-вторых, Россия всегда будет вашим союзником. Она остается одной из самых мощных военных держав, но не против кого-то конкретно. Вы и Россия можете объединиться против общего врага только в том случае, если он представляет угрозу для России и для вас. Сейчас у России нет врагов, и у США по большому счету тоже нет врагов. Для того, чтобы мир сохранял равновесие и избегал запутанных конфликтов, подобных тем, что происходят на Ближнем Востоке и на Украине. Для того, чтобы конфликты не происходили, альянс Соединенных Штатов и России является возможным и важным. Альянс имел бы решающее значение для экономического развития", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко отметил роль Трампа в урегулировании конфликта на Украине
03:45
 
РоссияСШАБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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