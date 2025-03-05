https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095669.html
Лукашенко призвал США договориться с Китаем
Лукашенко призвал США договориться с Китаем - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко призвал США договориться с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США договориться с Китаем, а не нападать на КНР. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:47:00+03:00
2025-03-05T03:47:00+03:00
2025-03-05T03:47:00+03:00
китай
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США договориться с Китаем, а не нападать на КНР. "Последнее, что хотел бы посоветовать (президенту США Дональду - ред.) Трампу: не надо с бухты-барахты нападать на Китай, нужно прийти к соглашению", - заявил Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095254.html
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китай, сша, белоруссия, александр лукашенко
Китай, США, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал США договориться с Китаем
Лукашенко: США нужно договориться с Китаем, а не нападать на него