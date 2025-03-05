https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003095516.html

Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии

Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Минска. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:47:00+03:00

2025-03-05T03:47:00+03:00

2025-03-05T03:48:00+03:00

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Минска. "Скажем откровенно, для меня это выгодно, для нас это полезно, что у США и Евросоюза есть разногласия", - заявил в ответ на соответствующий вопрос Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал европейские страны за нападки на свободу слова и подходы к выборам в ряде стран. Президент США Дональд Трамп заявлял, что изучает возможность введения пошлин на товары из ЕС.

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, цены на нефть, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, дональд трамп, евросоюз